Convention gouvernement/Al DHAFRA SA pour un projet Agro Industrie/élevage

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret relatif à une convention d’établissement entre l’Etat de Mauritanie et la société Al DHAFRA SA pour l’Investissement en Agriculture et Industrie, au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi 17 mai 2023.

Cette convention vise « la mise en œuvre d’un important projet de développement intégré, qui combine l’agriculture, l’élevage et l’agro-industrie. Ce projet dont le coût global s’élève à 500 millions de MRU, a pour principaux objectifs, d’aménager et exploiter 2000 hectares de terres agricoles dans la wilaya du Trarza, destinés à la culture de céréales, de fruits et légumes, ainsi que des cultures fourragères. Il permettra de créer 100 emplois directs et 1000 emplois indirects », selon le communiqué du Conseil des Ministres.