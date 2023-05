Déclaration de 7 partis de l'opposition démocratique: ´´Nous exigeons l’annulation des résultats de l’élection à Nouakchott et Boutilimit’’

´´Les partis de l’opposition démocratique annoncent au peuple mauritanien leur position à propos de la fraude et des violations organisées qui ont entaché les élections législatives, municipales et régionales 2023 au niveau de la plupart des régions du pays.

Dès le départ, ces partis se sont attachés à une position tolérante lorsqu'ils ont décidé de participer aux élections courantes, malgré leurs nombreuses réserves relativement aux mesures préparatoires préalables au scrutin, notamment :

- La non-application par le Ministère de l'Intérieur de l'accord conclu avec l'opposition, suivi en cela par la CENI;

- la date d'appel des électeurs a été arrêtée unilatéralement par les autorités, ignorant la demande de l'opposition;

- le refus de fournir les moyens d'identification par empreinte digitale à chaque bureau de vote, justifiant son refus par l'insuffisance des fonds malgré son budget colossal;

- Le refus de concerter avec les partis d'opposition pour arrêter les critères des choix des chefs et des membres des bureaux de vote, malgré l'insistance de l’opposition ;

- Le processus d'inscription sur la liste électorale a été entachée par plusieurs vices tel que le parachutage anormal des électeurs dans des zones qui leurs sont étrangères et parfois inscrire des milliers dans zones à ciel ouvert (sans habitations ni moyens de vie), ainsi que l’inscription à distance, entre autres.

Malgré ces manquements majeurs et la mauvaise préparation, nous avons été surpris le jour du scrutin par la fraude, la confusion et le désordre dans de nombreuses régions du pays, notamment :

- le retard d’ouverture des plusieurs bureaux même jusqu'à midi et au-delà, et d'autres bureaux n'ont pas reçu de bulletins de vote temps.

- l’ouverture de bureaux pour voter après la fin de l'heure légale (19h00), sous ordres via WhatsApp de certains leaders politiciens de premier plan de la campagne du Parti l’Insaf et sous la supervision directe et les ordres des Walis, qu'on ne peut imaginer le faire sans ordres du ministre de l'Intérieur ;

- Les autorités administratives et les chefs de bureaux ont expulsé les représentants de nos partis qui s'opposaient au prolongement illégal et au vote dans l'obscurité au niveau de certains bureaux.

- au niveau de la Moughataa de Boutilimit, le désordre, la confusion et la fraude étaient plus flagrants. L’ouverture des bureaux a été retardée souvent, et la complicité entre les représentants de la CENI et les chefs de nombreux bureaux avec les autorités et les acteurs politiques de l’Insaf afin de fausser la volonté du peuple et d'expulser les témoins qui sont les représentants des partis de l’opposition démocratique.

Les partis de l'opposition, vu les violations flagrantes ci-dessus mentionnées, informent le peuple mauritanien de ce qui suit :

1- de l’échec total de la CENI et de ses équipes dans leur mission nationale ;

2- qu’ils exigent l'annulation des résultats des élections dans la capitale, Nouakchott, et la Moughataa de Boutilimit, ainsi que dans les bureaux où l’opération de vote est entachée de fraude ;

3- Les partis d'opposition désignent de leurs dirigeants un comité de crise, qui continuera sa réunion permanente pour suivre l'évolution de la situation et prendre les décisions nécessaires ;

4- Désignent un comité juridique pour étudier ces violations et déterminer les mesures juridiques nécessaires ;

5- Les partis d'opposition appellent leurs masses à faire preuve de conscience et d'esprit patriotique et responsable comme d’habitude.

Enfin, nous tenons nos masses informées de l'évolution de la situation.´’

Partis signataires :

- RFD

- APP

- UFP

- SAWAB

- AJD/MR

- FRUD

- TAWSSOUL