Coupe arabe de beach soccer: les Mourabitounes enregistre un second revers

La sélection mauritanienne de beach soccer s’est inclinée durant les prolongations face à celle du Maroc 4 buts à 5, le dimanche 14 Mai à Djeddah (Arabie saoudite). Les Lions de l’Atlas ont éprouvé beaucoup de difficultés pour venir à bout de la sélection mauritanienne bien en place. Les hommes de Moussa Baghayogho ont mené durant une bonne période au score, avant que les Marocains n’inversent la tendance en fin de partie. Alors menés 2-4, ils vont d’abord égaliser avant de remporter le match lors de la prolongation. Avec cette seconde défaite en autant de matchs, les Mourabitounes sont d’ores et déjà éliminés de la compétition. Ils joueront le mardi 16 Mai leur troisième match, pour l’honneur, face au Liban qui avait lui aussi trébuché face au Maroc (5 à 9). Rappelons ici que notre jeune équipe avait pour sa part raté son entrée en lice en Coupe arabe, en se faisant croquer, le jeudi 11 Maien match d’ouverture de la compétition, par l’Arabie Saoudite (7-3). La sélection mauritanienne prend part pour la première fois à la Coupe arabe de Beach Soccer.

------------------

Meilleur buteur sur une saison : Hémeya Tanjy surpasse Al Mamy Traoré

L'attaquant du FC Nouadhibou Hémeya Tanjy est désormais le meilleur buteur sur une saison du championnat mauritanien de football. En inscrivant, lors de la 22ème journée, son vingt-et-unième but de la présente saison face au FC Inter (1-0), le capitaine des Orange a battu le record que détenait depuis 2013 un ancien sociétaire du FC Nouadhibou, Almamy Traoré, (20 buts).

Ce nouveau record installe un peu plus l'international mauritanien dans la légende du club. Trônant en tête des meilleurs réalisateurs, Tanjy est suivi de loin par son coéquipier Sidi Bouna Amar (12 buts).El Hassan Mahmoud (Chemal FC) est crédité de 11 buts. Saleck M’Kaïligue (AS Garde) pointe à la quatrième place avec 10 buts. Sidi Touda (Noulakchott King’s) ferme le top cinq avec huit buts.

-------------------

Championnats régionaux 2èmedivision : les phases zonales calées

« Les phases zonales du championnat de deuxième division se dérouleront du 23 au 27 Mai à Zouérate pour la zone Nord, à Rosso pour la zone Sud et à Aïoun pour la zone Est », a annoncé le secrétaire général de la FFRIM, monsieur Ahmed Mbeïrik, dans une correspondance adressée aux présidents des ligues régionaux. Le tirage au sort des poules s’effectuera le 21 Mai à 18 h, au siège de la FFRIM.

---------------------------

Un banquet en l’honneur de Bouh Abd El Aziz

Les arbitres internationaux mauritaniens ont organisé un banquet en l’honneur de leur collègue Bouh Abd El Aziz. Le sifflet international a été sélectionné pour la coupe du Monde U20 en Argentine (du 20 Mai au 11 Juin 2023). Ce fut un moment sympathique et de communion destiné à encourager l’arbitre international. Signalons que Bouh a rendu une copie propre lors du derby tunisien largement salué par les observateurs sportifs de notre pays-frère.

------------------------

Divers : Mathioro Babou accuse Rachid Medjiba d’avoir stoppé sa carrière

Le désormais ex-arbitre international Mathioro Babou (37 ans) accuse le chef du département arbitrage à la FFRIM, Rachid Medjiba, d’avoir stoppé sa carrière et dénonce : « J’ai quitté l’arbitrage dans mon pays après avoir subi une injustice de la part du chef de la commission d’arbitrage en Mauritanie, l’algérien Rachid Medjiba. » Mathioro Babou a rallié les États-unis via le Mexique. Il est apparu aux côtés de certains membres de la colonie mauritanienne aux USA. Mathioro justifie son départ : « J’ai immigré en Amérique via le mur du Mexique à cause de l’iniquité en Mauritanie et l’absence de justice. » Arbitre international depuis 2017, Mathioro avait perdu son badge l’année dernière imputant cette décision à l’algérien qui cristallise d’ailleurs l’unanimité à son encontre. Signalons cependant que les prestations de Mathioro avaient par le passé suscité des controverses.

--------------------

Super D2(zone NKTT) : FC Brakna se qualifie aux play-offs

Le FC Brakna a validé, vendredi dernier, sa qualification aux play-offs de deuxième division après son nul vierge face à Wydad Arafat. Dauphin du FC Brakna (27 points), Wydad (25 points) disposait d’une sérieuse option pour arracher le second ticket de la zone Nouakchott. Les Wydadistes croiseront l’AS Pompiers lors de la dernière journée.

-----------------------

AGE FMKDA : Mohamed Ely Tleïmidi rempile

Monsieur Mohamed Ely Tleïmidi a été réélu, le mardi 9 Mai au Racing Club de Nouakchott, au poste de président de la Fédération Mauritanienne de Karaté et de Disciplines Affinitaires (FMKDA), pour un nouveau mandat de quatre ans. Un comité directeur a été mis sur pied, lors de l’Assemblée générale élective présidé par le directeur de la Haute compétition, Abdel Ghader Dahi, en présence du secrétaire général adjoint du CNOSM, Beybou ould Guig.

Comité directeur

Président : Mohamed Ely Tleïmidi ; premier vice-président : Naji Vih el Barke ; deuxième vice-présidente : Hindou Nouéman ; secrétaire Général : Alioune Diop ; secrétaire général adjoint : Mohamed T’feil Taghi ; trésorier général : Diallo Aliou Samba ; trésorier général adjoint : Abdellahi Sidi ; représentant des arbitres : Dah ould Othman ; représentant des athlètes : Assy Gaye ; membres : Samba Diallo, Mohamed El Mokhtar, Mohamed Sabar, Ramata Sarr.