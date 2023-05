Maouloud reçu par Ghazouani dans un contexte de tension électorale

Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani a reçu en audience Mohamed ould Maouloud, leader de l’Union des Forces de Progrès (UFP), mardi 16 mai dans la matinée. Cette rencontre intervient dans un contexte de tension née de la gestion calamiteuse des élections législatives, régionales et municipales du samedi 13 mai 2023.

Un triple scrutin au sujet duquel l’opposition en général et les camarades de Mohamed ould Maouloud en particulier, dénoncent « un chaos sans précédent, avec des élections dont les résultats sont absolument sans aucune signification. Du jamais vu à une telle échelle.

Au cœur de cette pagaille : LA CENI. Jamais la Mauritanie n’a connu une telle dérive en matière électorale », selon une note du Pr Lo Gourmo, vice-président de l’UFP et tête de la liste nationale mixte aux législatives.

La situation ainsi décrite à été exposée au président Ghazouani, qui a exprimé sa disponibilité au dialogue en vue de trouver des remèdes à tous ces maux, selon une source bien informée.

Cependant, au constat des multiples manquements qui ont caractérisé le triple scrutin du13 mai dernier, on se rappelle forcément des sombres années électorales sous le régime Taya. Ce qui induit la question de savoir si le président Ghazouani lui-même n’est pas dépassé par la culture d’une administration abonnée à la médiocrité.