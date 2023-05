Scrutin du 13 mai : le FRUD revendique six sièges

Le Front Républicain pour L'unité et la Démocratie (FRUD) a annoncé, dimanche, avoir décroché six sièges de député. ‘’Nous venons d'apprendre le succès de nos six députés. Ce qui démontre le gros travail fourni par nos équipes de campagne. Félicitations à tous les membres de la Coalition Espoir Mauritanie et à tous ses sympathisants. Merci à tous et bravo #FRUD #lechangementcestmaintenant’’, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Portés par la coalition Espoir, Mme Kadiata Malick Diallo, Mohamed Lemine sidi Maouloud et Me Mohameden ElId retrouveront l’Assemblée nationale. Diop Amadou Tidjane, président du FRUD, Khally Diallo, activiste et fondateur de la Marmite du partage et Balla Touré, dissident de IRA feront leur entrée au parlement.

En Amérique, un second tour départagera le candidat de la coalition Espoir Yahya Loud et son suppléant Abdoulaye Baba Sy et celui de la Coalition vivre ensemble/ CVE-VR-AJD/MR Ibrahima Mifo Sow et Bakary Tandia.

Par ailleurs, la CENI a invité les mauritaniens à ‘’ faire preuve de patience et de retenue’’ au regard de la spécificité et la multiplicité du scrutin’’. Dans un communiqué publié dimanche soir, la Commission Electorale estime que « les opérations de dépouillement des voix se déroulent minutieusement et conformément à la loi’’. Il est à noter que la dernière actualisation du taux de participation au niveau national a dépassé 64%, après le dépouillement 1535 bureaux sur les 4728 ouverts sur l’ensemble du territoire national.