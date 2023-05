Sebkha : Ba Ismaëla proclame sa victoire

M.Ba Ismaëla, candidat Insav à la mairie de Sebkha, a proclamé sa victoire dans la nuit du samedi à dimanche, à son siège de campagne , sis ex cinéma Saada. Selon les résultats provisoires en leur possession, l’état-major de campagne a annoncé que ''le candidat Ismaila Ba du parti Insaf gagne largement les locales à la commune de Sebkha''.

Sans avancer lui aussi de chiffres précis, Monsieur Ba, porté en triomphe par ses soutiens, a déclaré : ‘’Sebkhoises et Sebkhois, la victoire est enfin là! Aujourd’hui, nous sommes heureux de savoir que la volonté de la majorité des habitants de la commune de Sebkha a été respectée. Ensemble, nous porterons le projet de faire de Sebkha une commune plus verte, plus juste et plus démocratique!’’

‘’Notre objectif est de refaire Sebkha, bâtir un nouveau visage.(…) Mon projet, c'est d'abord une vision pour Sebkha’’, a souligné M Ba, PDG du groupe scolaire Écoles Cheikh Moussa. Pour une ville plus propre, plus sûre et plus verte, où chacun a la capacité de vivre décemment. Les rues bordées d'arbres, des espaces verts un peu partout dans la commune de Sebkha amélioreraient l'humeur des habitants. Je veux être un maire utile et efficace à temps plein, qui redonnera de la confiance aux populations de Sebkha. Être utile aux autres, c'est la base de mon engagement.’’

‘’Ensemble, nous porterons le projet de faire de Sebkha une commune plus verte, plus juste et plus démocratique! Ce qui nous manque est une stratégie et une organisation. Je serai un maire de proximité, disponible et à l’écoute’’, a promis Ba, ancien arbitre international et inspecteur de l’enseignement.

Le staff du maire sortant Aboubacar Kamara, candidat à sa propre succession sous les couleurs de Tawassoul n'a pas encore réagi.