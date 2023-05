Elections du 13 mai : Gourmo dénonce l’attitude de la CENI

Le triple scrutin pour l’élection des députés, des membres des conseils régionaux et assemblées municipales du samedi 13 mai 2023, s’est déroulé sans violence, dans un climat apaisé.

Cependant, l’après vote suscite une vive inquiétude avec de gros nuages qui planent sur la transparence du traitement des résultats sortis des urnes.

Illustration avec cette déclaration du Pr Lo Gourmo, vice-président debl’Union des Forces de Progrès (UFP) et tête de la liste nationale mixte du parti à l’élection des députés.

Celui-ci dénonce « le refus de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de remettre les copies de Procès Verbaux (PV) de vote aux représentants des candidats, en violation flagrante de la loi, qui jette une ombre sinistre sur la partie finale de ces élections et compromet la fiabilité des résultats ».

Une attitude de l’institution chargée de veiller à l’intégrité des opérations de vote qui «compromet la fiabilité des résultats. Du coup, le compromis électoral risque de s’effondrer et de mettre en péril le climat relativement apaisé qui régnait jusque là, dans l’attente d’un accord d’un accord politique national » sur les grands défis auxquels fait face le pays.