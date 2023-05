Arafat: INSAF déterminé à arracher la mairie

L’école Oumou El Mouminine est le centre de vote le plus important d’Arafat. Situé près de l’épicerie Allahou Akbar, ce centre compte 10 bureaux de vote, avec selon des sources concordantes près de 8000 électeurs qui y sont inscrits. C’est pourquoi jusqu’après 16h, de longues files d’électeurs y étaient visibles, les représentants des partis politiques et leurs soutiens ont quant à eux squatté la rue et les maisons voisines. Ces derniers accueillent et expliquent aux électeurs comment voter. La majorité de ses électeurs sont venus d’ailleurs : des différents secteurs d’Arafat, d’autres quartiers de Nouakchott et même de l’intérieur du pays. Ce centre de vote est le point de mire de tout Arafat, son flot d’électeurs occupe les conversations. Les électeurs continuent à y venir. Tous avaient été drainés, lors du RAVEL vers ce centre, par semble-t-il les services du ministre de l’orientation islamique, coordinateur de INSAF à Arafat. Ici, l’objectif affiché par le parti du pouvoir, INSAF est d’arracher, quoi qu’il en coûte, la mairie d’Arafat du parti Tawassoul qui l’occupe depuis plus d’une décennie. Les islamistes en sont conscients et se battent pour garder ce qui ressemble fort à leur chasse gardée. Pour cela, Tawassoul a misé sur une députée sortante qui habite à Arafat et connaît les problèmes de ses voisins.

Il faut rappeler qu’en 2018, l’UPR à l’époque avait été battu par le parti islamiste malgré la pression, les menaces et l’achat des électeurs, après trois tours de scrutins. Pour ces élections, le pouvoir semble en faire un défi majeur. Résultat des courses, certains bureaux de Arafat ont enregistré une baisse drastique de leurs électeurs, au profit de Oumoul Mouminine. Tous ceux qui y sont inscrits sont suivis et doivent, après avoir voté venir « cocher », comme nous avouait un supporter du candidat à la mairie de Arafat, un homme d’affaires réputé proche du président de la République. Selon diverses rumeurs, l’argent a bien circulé comme des promesses mirobolantes. Ces concurrents lui reprochent de n’avoir rien à avoir avec Arafat, il habiterait le luxueux quartier de Soukouk.