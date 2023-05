Triple scrutin dans le calme

1,8 millions d’électeurs mauritaniens se rendent aux urnes ce samedi 13 mai pour désigner 176 députés, les membres de 15 assemblées régionales et de 238 conseils municipaux.

Pour les législatives, 25 partis présentant 650 candidats, sont en lice.

Le vote a débuté à 7 heures sur l’ensemble du territoire national et se déroule dans le calme.

C’est le cas notamment à l’Office du Complexe Olympique de Nouakchott (OCON), dans la commune de Tevragh-Zeina, qui abrite plusieurs bureaux, notamment ceux portant les numéros 03, 04 et 05.

Ainsi, dans le bureau numéro3, les opérations ont débuté peu après 7 heures et se déroulent dans de parfaites conditions.

Une centaine d’électeurs avaient déposé leurs bulletins dans les urnes aux environs de 11 heures, selon le président du bureau.

Les représentants du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD/TAWASSOUL) et celui d’INSAV dans ce bureau, attestent du déroulement du vote sans incident.