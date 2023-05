Début du vote à Ryad: « La mobilisation des électeurs pourrait annoncer un bon taux de participation », selon le candidat Diop Amadou Tidjane

Il était dix heures passées, quand le candidat de la coalition Espoir Mauritanie 2023, à la députation de la Wilaya Nouakchott Sud, Diop Amadou Tidjane est arrivé au centre de vote du lycée de Ryad (PK 8) pour accomplir son devoir civique, dans le bureau 4. Après les formalités d’usage d’un président du bureau de vote très courtois, M. Diop a glissé les bulletins dans les 6 urnes disposées sur des tables devant les nombreux représentants de candidats. Après sa sortie, il a confié au reporter du Calame qu’il est très confiant et que « la mobilisation des électeurs dans ce centre est un bon signe, parce que, poursuit-il, le taux de participation pourrait être élevé. » Pour le président du parti FRUD, cette mobilisation prouve la détermination des électeurs à choisir leurs représentants à l’Assemblée Nationale et au sein des mairies et des conseils régionaux par les urnes, « Ils aspirent à un changement qualitatif. Pourvu qu’on le leur permette », a-t-il souhaité.

Le centre du lycée Ryad est l’un des plus importants de cette Moughataa ; il compte sept bureaux de vote. C’est pourquoi l’affluence y était très importante aussi bien par les files des électeurs devant les bureaux de vote que dans la cour et à l’extérieur. Les représentants des partis politiques étaient présents pour accueillir et orienter les électeurs dont certains n’ont pas retiré leur bulletin de vote et d’autres ignorent tout bonnement leur bureau. Ils sont munis de téléphones pour les leur indiquer avant de leur remettre les spécimens des bulletins et expliquer comment voter. C’est dire que la sensibilisation se poursuit jusque devant les bureaux de vote. Une chose est certaine, les représentants de partis politiques sont très jeunes, et, semble-t-il, sans expérience. La rédaction de PV pourrait leur poser problème.