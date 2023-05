Meeting APP a Arafat:  "Il est temps de se reveiller, le pouvoir vous a suffisamment dupés"   

Au cours d'un meeting de cloture, tenu jeudi soir à Arafat Mesjid Ennour ( Arafat 5 extension), Peinda Mint Ely m, ancienne adjointe au maire d’Arafat, deuxième sur la liste nationale mixte d'APP a appelé les électeurs de son parti à voter APP pour mettre fin à la gabegie, à la corruption et aux injustices multiples. Elle a indiqué que les différents régimes qui se sont succédé à la tête du pays n'ont plus rien à proposer, ils ont pillé et bradé les ressources du pays, divisé les mauritaniens. « Vous avez le devoir pour ne pas dire l'obligation de mettre fin à ce système en votant massivement pour les listes d'APP, le parti qui se bat comme toujours pour l'unité nationale, la cohésion sociale et le respect de la diversité de notre pays », a-t-elle indiqué.

Prenant la parole à son tour, le candidat à la mairie de Arafat, Mohamed ould Bilal a dit qu'il peut compter sur les populations de Arafat pour conquérir la mairie, il s'est ensuite engagé à travailler à améliorer leurs conditions et leur cadre de vie.

Pour sa part, Aliou Silly Sow, membre de la liste nationale d'App qui a organisé cette soirée, a expliqué aux électeurs le déroulement de l’opération de vote, insisté sur le logo du parti. « Faites tout pour ne pas perdre vos voix », a-t-il conclu. Tous les orateurs ont salué et loué l'engagement de leur leader, Messaoud Boulkheir qui a œuvre , toute sa vie durant pour défendre l'unité et la cohésion nationale du pays. La soirée s'est terminée par des sketchs présentés par des jeunes portant sur la manière de voter avec les six bulletins.