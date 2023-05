Ce que l'honorable Président Aziz et le respectable directeur Mouhiddine n'ont pas dit

Sans entrer dans les détails, nous avons pris connaissance en tant que personnes privées concernées par ce que l'on appelle le Marché de l'Aéroport, marché par lequel ont été usurpés des terrains appartenant à notre société immobilière (Oussoul), que dirigeait mon père, feu Didi Ould Soueïdi, ce qu’ont dit l’ancien président Aziz et l’homme d’affaires Mouhiddine Ould Ahmed Saleck.

La société Al- Najah nous ayant arraché des terrains exploités figurant sur le plan d'urbanisme de la ville, nous avions alors écrit au Hakem, au Wali, au Ministre de l’Habitat et de l'Urbanisme et nous avons également introduit un recours contre le titre foncier délivré à la société Al- Najah. Les autorités ne nous ont pas répondu sans doute par crainte de représailles, le dossier étant du ressort du président lui-même.

Nous avions ensuite introduit une action auprès du Tribunal, qui a ordonné l'arrêt des travaux et de la démolition des constructions érigées sur notre propriété et sur d’autres propriétés privées, mais Al- Najah interjeta aussitôt appel. La décision du tribunal sera donc suspendue et cela n'aurait été possible qu'avec la bénédiction du pouvoir exécutif d’alors, car le Ministère de l'Équipement et celui de l’Habitat obéissaient au doigt et à l’œil à la société Al- Najah. Les plans existants ont été modifiés et remplacés par le Plan Al - Najah, ce qui leur permit d’avoir un titre foncier qui ne respecte pas les délais légaux et sur lequel les recours introduits par des particuliers n'ont pas été enregistrés. En outre, des instructions ont été adressées aux notaires leur ordonnant de ne pas enregistrer les actes de vente relatifs aux concessions rurales.

Ce marché a été désastreux pour l’immobilier, catastrophique pour la propriété privée garantie par la Constitution, et calamiteux pour l'administration elle-même, alors au profit de qui l'économie, l'administration et la loi ont- elles été manipulées ?!

Ahmed Ould Soueidi