Le PRDR clôture sa campagne par un grand meeting à Nouakchott

Le parti républicain, démocratique et du renouveau (PRDR) a clôturé sa campagne électorale par un important meeting, ce mercredi, 9 mai 23, au niveau de l’ancien aéroport de Nouakchott. Un endroit idéal à cause de son accessibilité pour l’ensemble des militants, sympathisants et soutiens de tous les quartiers de la capitale. La mobilisation fut à la hauteur et des attentes des responsables du parti. Prenant la parole à cette occasion, la secrétaire générale du parti, Mintata Hedeid, tête liste nationale du parti a tenu d’abord à remercier les militants et sympathisants pour leur forte mobilisation, signe de leur attachement au parti et leur volonté d’envoyer au Parlement et à la tête des régions et communes, les candidats soucieux de leurs préoccupations. Elle a ensuite invité les électeurs à voter massivement en faveur des listes PRDR, en veillant à sécuriser leurs votes. Mintata a aussi demandé aux équipes du parti de poursuivre, sur le terrain, la mobilisation et la sensibilisation des électeurs jusqu'à la fin de la campagne. D’autres orateurs dont des candidats aux municipales, régionales et législatives ont abondé dans le même sens en exhortant les électeurs à se mobiliser et à voter massivement pour le PRDR. L’ambiance était festive.

Mintata à Aioun

La secrétaire générale du PRDR venait de rentrer d’une tournée électorale à Aioun. L’objectif était de soutenir les candidats de son parti dans les 2 Hodh et l’Assaba. Minta Hedeid a reçu un accueil populaire chaleureux des populations d’Aioun. Un cortège de plus d’une centaine de véhicules était posté à l’entrée de la ville, obligeant ainsi la tête de liste nationale des femmes de son parti à descendre de sa voiture pour saluer les nombreuses personnes venues l’accueillir. Quelques heures après l’arrivée de la délégation du parti à Aioun, la Sg a présidé un meeting électoral au cours duquel, elle a expliqué le programme que les listes de son parti proposent aux électeurs, elle les a invités ensuite à voter en leur faveur. Dans la soirée du 7mai, elle a organisé des audiences et des visites de courtoisie aux personnes ressources, notamment les notables, les imams, les présidents d’associations. Des moments d’échanges qui ont permis à la SG du PRDR de passer le message de son parti, un parti de la majorité présidentielle qui soutient activement le président de la République Mohamed Cheikh Ghazwani.

Rappelons que le PRDR est un parti politique qui a été voué aux gémonies au lendemain du coup d’état de 2005 mais, il s’est battu et a survécu aux nombreuses tumultes, il compte avec ces élections prouver son ancrage dans l’arène politique nationale.