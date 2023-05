M'Bagne: Quelques cadres ´’casquent’’ pour le transport des électeurs

A quelques heures du scrutin du scrutin du 13 mai, une réunion restreinte de quelques cadres INSAF s'est tenue à M'Bagne. L'objectif était de trouver une solution à l'epineuse question du transport des électeurs aussi bien locaux que ceux en provenance de Nouakchott et d' autres villes du pays. L'appui du parti ayant accusé du retard et pourrait même s'avère insuffisant. Ces elus et cadres suivants ont mis la main à la poche: les deux candidats à la députation , Amadou Moctar Niang (1 million MRO), Kebe Ibrahima (2 millions d'Ouguiya), Hamza Thiam, Dg SAFA, (2 millions d'Ouguiya), le candidat à la mairie de M'Bagne, Hassan Seck, (1million), Sarr Alassane, chef bureau douane Nouadhibou (50.000 mru) et Diop Tidjane cadre d'appui, 300 mille. Une somme loin de couvrir les frais estimés, selon nos sources à environ 13 millions. Toujours selon nos sources, de grands efforts sont déployés par un haut responsable pour mobiliser des véhicules. Le départ des convois est fixé à demain, vendredi. On ne le répétera jamais assez, le département de M’Bagne manque de cadres hauts placés, de rares cas doivent s'arracher les cheveux pour gérer certaines occasions. L'envoi à la CENI du dinosaure politique, Ba Bocar Soule n'est pas fait pour faciliter leur tâche politique.