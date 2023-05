Tidjikja : Un suppléant du parti ISLAH désiste en faveur de INSAF

Il ne reste que quelques 48 heures avant la clôture de la campagne électorale pour les municipales, régionales et législatives du 13 mai 2023. C’est donc le compte à rebours dans les états-majors politiques. Un moment choisi par le suppléant du candidat à la députation du parti ISLAH, Mohamed Bouya Béchir pour annoncer son retrait au profit du parti INSAF à l'instigation de Sid’Ahmed Teguedi, directeur central au CSA et influente notabilité en Adrar, au Tagant et en Assaba. Il justifie ce geste par le soutien constant au président de la République, Mohamed Cheikh Ghazwani et le souci permanent de contribuer à la victoire du parti du pouvoir. « Nous avons soutenu le président de la République depuis son élection en 2019 et entendons poursuivre celui-ci, par conséquent, nous ne pouvons pas supporter d’avoir contribué à mettre son parti et le notre d'ailleurs, en difficulté, même avec un parti de la majorité présidentielle », selon lui.