Meeting d’INSAF à Sebkha : « Le jour de vote, nous ne devons perdre aucune voix", martèle Bâ Ismaila, candidat à la mairie de Sebkha

Le candidat INSAF à la mairie de Sebkha, M. Bâ Ismaila a clôturé, ce 9 mai, sa campagne par un grand meeting. La salle des fêtes du Cordon Bleu, sise à côté du Cinéma Saada, a refusé du monde. Les militants, sympathisants et soutiens du candidat, donné favori, ont commencé à investir les lieux à partir de 17h, ils attendront dans une ambiance de fête, la délégation du parti, arrivée sur les lieux vers 21 h 30. Ce fut l’occasion pour le candidat à la mairie de Sebkha fortement disputée et toujours perdue par le parti au pouvoir d’inviter les électeurs à assumer leur responsabilité et à voter utile, c'est-à-dire pour le parti INSAF. « Vous avez l’occasion unique de sortir Sebkha de sa situation décriée : insalubrité, insécurité, délinquance et chômage des jeunes, pauvreté, exigüité, peu de routes bitumées, des marchés nauséabonds », a martelé M. Bâ qui connaît bien ce quartier. Et d’ajouter: « Avec vos bulletins, vous avez l’unique occasion de corriger l’image hideuse qui colle à votre Moughata’a. Notre parti INSAF vous donne l’occasion. Faites donc de sorte qu’aucune voix ne soit perdue pour notre parti, le 13 mai, je vous en sais capables, C’est un gros challenge mais vous allez le relever. »

Poursuivant son propos, il ajoute: je puis vous affirmer ici que nous avons des engagements fermes du président de la République, Mohamed Cheikh Ghazwani et de son gouvernement de nous accompagner pour sortir Sebkha de sa situation peu enviable aujourd’hui, et surtout d’en faire une commune où il fera bon vivre, avec un meilleur cadre de vie, indique le candidat Bâ Ismaila.

Cette soirée de clôture s’est déroulée en présence des candidats à la députation et à la région de Nouakchott et des membres de la délégation du parti. L’ancien ministre Isselmou Ahmed Vall, et actuel directeur du port de N’Diago, coordinateur départemental adjoint, N’Gaidé Abdoulaye Abass, Dg de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), président section Sebkha, Diallo Abou, cadre au ministère des finances, membre de la coordination Nouakchott. Les deux premiers ont insisté sur l’enjeu de ses élections, une occasion pour les populations de changer de fusil d’épaule, de voter une liste de leurs propres cadres, soucieux qu’ils sont de les servir, non se servir. Ils se sont dits confiants et optimistes parce que le parti a battu une campagne offensive et décisive..

Accroché par le reporter du Calame au sortir du meeting, le candidat Bâ Ismaila affiche son optimise parce qu’estime-t-il, nous avons battu une campagne civilisée, nous sommes allés vers les gens partout et sans exclusive, d’autres sont venus d’eux-mêmes vers nous et ça continue, le porte à porte se poursuivra jusqu’a dernier jour de campagne, nos cellules de jeunes passent à l’offensive pour les électeurs encore indécis, et mettent l’accent sur comment voter, il faut éviter des déchets, préjudiciables au vote ; nous sommes très sereins.