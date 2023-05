CCRM : ‘’l’appel de Djéol devrait s’intégrer dans le schéma spécifique (feuille de route)’’

Le cadre de concertation des Rescapés en Mauritanie (CCRM) estime que l’appel de Djéol ‘’ gagnerait à être plus pratique et plus concret, si les initiateurs, les exécutants et les vulgarisateurs donnaient l’exemple dans l’application’’. ‘’Ce qui s’intégrerait, ajoute le communiqué signé au nom du bureau exécutif par son président N’gaide Alioune Moctar, dans le schéma spécifique (feuille de route) nous concernant et qui est soumis à l’autorité suprême du pays (son excellence le président de la République)’’. « Ce qui s’intitule ainsi : devoir de vérité, devoir de justice, devoir de réparation, devoir de mémoire. Ces doléances relèvent du recouvrement de notre dignité, de nos droits élémentaires et enfin de compte, de notre identité », fait remarquer le CCRM. Dans ce cadre, le CRM invite l'Etat à ‘’mettre en œuvre à tous les niveaux les idées issues de toutes ses déclarations’’. Enfin, le CCRIM invite l’Etat, à ‘’s’affranchir de toute vulnérabilité en face des groupes sociaux de pressions nocives’’.