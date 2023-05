Faits divers…Faits divers…

Le cadavre de l'enfant disparu découvert

Mardi 2 Mai, l'enfant de trois ans Sid'Ahmed ould Sembeït disparaissait de son domicile au secteur 4 de Mellah (Toujounine). Sa famille lançait aussitôt d'intenses recherches, avec l’appui de la police. Les réseaux sociaux entraient eux aussi dans la danse, spéculant à tout-va sur l’affaire. Les rumeurs sont allées crescendo durant soixante-douze heures. Certains évoquant une caméra de surveillance qui aurait filmé une femme au visage masqué qui forçait le gosse à embarquer à bord d'un véhicule, d’autres un réseau de prélèvements d’organes, certains soupçonnant même la mère de l’enfant car, disaient-ils, « elle ne semblait pas chagrinée lors de sa déclaration filmée. » Toujours est-il qu’on a enfin découvert, le vendredi 4 Mai, le cadavre du petit au fond d'une fosse septique à proximité de chez lui. Le procureur de la République, les autorités et des dizaines de badauds ont assisté à l’extirpation du corps, évacué en suivant à la morgue de l'hôpital Cheikh Zayed pour autopsie. Celle-ci n'a rien signalé de particulier mais le Parquet a décidé d’en commander une seconde plus approfondie, après laquelle le cadavre sera remis à la famille du défunt.

Des voyous s'emparent d'un million cinq cent mille MRO

Il y a deux semaines, un vieil homme et sa fille retiraient un million cinq cent mille MRO dans une agence bancaire non loin de la fameuse boutique Jumbo de Mellah et embarquaient à bord de leur voiture pour aller faire des achats en ladite boutique. Mais voici un gaillard qui s’amène en courant vers le capot du véhicule. La jeune fille au volant freine aussitôt et l'homme saute sur le capot, fêlant le pare- brise. « Tu as failli me tuer ! », se plaint-il. « Mais c'est toi qui t’es jeté exprès sur notre voiture ! », rétorque-t-elle, indignée. Un dialogue s'engage. Le vieux père et sa fille descendent pour parlementer avec l'individu qui fait semblant d'être blessé. Après un quart d’heure de palabres, il leur demande de lui donner 15 000 MRO pour se soigner. Conciliant, le vieil homme y consent et les lui remet. Le voilà parti…

Mais une fois remontés dans leur voiture, le père et sa fille s’aperçoivent que le sac contenant la grosse somme a disparu et qu’ils ont bel et bien été roulés par des malfaiteurs, un complice du prétendu blessé profitant de la discussion hors de l’auto pour s’emparer du sac avant de disparaître. Les deux commissariats de police de Dar Naïm alertés n’ont à ce jour rien entrepris pour coffrer les voleurs, alors que le père et sa fille leur ont présenté l’enregistrement d’une caméra de surveillance où apparaît clairement le visage de l'un des voyous.

Mosy