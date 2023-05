Leçons commerciales du monde du football

Selon moi, il y a trois paramètres importants pour réussir dans le monde du football, qui sont tous contrôlables. Cependant, il ne suffit pas que tous soient parfaits, il faut aussi qu'ils tournent dans une synergie très harmonieuse, comme les engrenages de la roue. En s'appuyant sur ceux-ci, il y a des leçons très précieuses à apprendre et à traduire dans le monde des affaires à partir des sports d'équipe.

1. Facteur principal : Joueur

Vous pouvez être un joueur très expérimenté et champion, mais cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de blessures, de problèmes involontaires et de moments malchanceux pendant le match. Être un joueur ; il ne s'agit pas seulement de pouvoir jouer au jeu selon ses règles. Nous avons peu de choses à penser et à discuter :

- Perdre l'avantage de manière inattendue pendant le jeu

Vous avez lancé la passe à votre coéquipier au mauvais moment, fait de mauvais mouvements, tenté votre chance et ça n'a pas marché. Parfois, ce n'est même pas de ta faute - l'autre joueur t'a expulsé, tu es tombé loin derrière lui, tu es tombé au sol. Quelle différence cela fait-il : que ferez-vous ensuite ? Ce qui vous dépeint, c'est si vous avez abandonné la lutte, êtes revenu ou comment vous êtes revenu.

- Le talent seul ne suffit pas

En plus de la qualité de votre jeu et de votre entraînement, votre santé physique, mentale et psychologique sont des ressources essentielles à votre réussite. tu dors bien ? Votre vie de famille est-elle calme et ordonnée ? Avez-vous un système de soutien mental ou pouvez-vous simplement surmonter la négativité par vous-même ?

- Plus le jeu devient difficile, plus il faut être calme

Vous devez apprendre à gérer le stress. Soyez toujours le premier à frapper, combattez férocement et durement et jouez pour gagner. Mais jouez avec un esprit doux, avancez avec une agressivité ciblée et contrôlée, et jouez juste et propre. Mais quelles que soient les circonstances, rappelez-vous que le pouvoir incontrôlé n'est pas le pouvoir.

- Ne vous contentez pas d'être assez - soyez simplement le meilleur et soyez ouvert à revenir

Pour illustrer, j'aimerais vous raconter une courte histoire sur Ronaldo Nazario Aka Ronaldo Phenomenon. Cette superstar a joué pour le PSV Eindhoven, le FC Barcelone, le FC Inter, le Real Madrid, l'AC Milan, qui a raté un total de 166 matchs en raison de blessures tout au long de sa carrière, a écrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football mondial à la fois avec les coupes qu’il a gagnées et les réalisations individuelles qu'il a acquises. Il a toujours fait de solides retours en carrière en ne s'arrêtant jamais, en n'abandonnant jamais le travail, malgré les blessures graves qu'il a subies à plusieurs reprises. Bien qu'il ait eu plus de 70% de ces blessures jusqu'à l'âge de 26 ans, il s'est transféré au Real Madrid en raison de son travail acharné, de sa détermination et de sa passion. Malgré toutes les blessures, il a couronné sa carrière avec 14 récompenses personnelles. Si Ronaldo avait abandonné son dévouement au football, qui est sa plus grande passion, en raison des blessures et des hauts et des bas qu'il a connus, il serait devenu un athlète ordinaire et aurait terminé sa carrière loin du succès, de la gloire et de l'argent. Cependant, lorsqu'il a combiné un travail stable avec un talent supérieur, une image de succès énorme a émergé.

2. Deuxième élément : l’équipe

Une équipe de football compte généralement plus de 25 à 30 joueurs (certains d'entre eux sont sur le terrain, d’autres sont sur le banc et d’autres dans les tribunes), mais environ des centaines de personnes qui travaillent en dehors du terrain - des entraîneurs, à l'équipe soignante, à la gestion d'entreprise, au comité scout, à la comptabilité, au marketing. Une fois qu'un trophée arrive, le moment du podium peut sembler appartenir à quelques joueurs, mais c'est toujours toute l'équipe qui gagne. L'exaltation et la fierté est tout le monde également. Votre équipe est définitivement plus qu'un brillant vendeur qui scelle les plus grosses affaires pour l'entreprise, ou un directeur assidu qui ne dort jamais.

Du plus bas au plus haut niveau, c'est un jeu d'équipe. Il y a toujours des superstars qui se battent pour l'équipe, qui font des touches magiques pour remporter les trophées, mais il est important de se rappeler que les superstars ne signifient rien en elles-mêmes. Il est nécessaire de fournir et de créer l'environnement nécessaire pour que les superstars brillent. Celui-ci est véritablement formé par les autres membres de l'équipe. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours de la force dans l'union.

Ci-dessous, vous verrez les aspects d'une équipe qui réussit. Mais avant cela, jetons un coup d'œil aux citations ci-dessous:

'' Le talent gagne des matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence gagnent des championnats '' - Michael Jordan

‘’Si j’ai vu plus loin, c’est en me tenant sur les épaules de géants’’ – Isaac Newton

‘’Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est un succès’’ – Henry Ford

Ingrédients d'une équipe invincible

Qu'est-ce que la communication ? Ce n'est pas à quel point vous pouvez vous exprimer, mais à quel point l'autre personne vous comprend. Une communication claire et compréhensible joue ici un rôle essentiel si une tâche commerciale doit être accomplie en équipe. Parfois, dans notre vie professionnelle, nous ne sommes peut-être pas en mesure de révéler pleinement les faits et de les partager avec nos coéquipiers afin qu'ils ne soient pas offensés. Cela peut entraîner des faiblesses et des déclins continus au sein de l'équipe. Il est très important de connaitre les carences en équipe, de diagnostiquer les faiblesses et d'appliquer le bistouri aux endroits nécessaires. Dès que nous pourrons le faire, nous serons pleinement ouverts à un véritable succès.

Faire des heures supplémentaires lorsque cela est nécessaire vous placera toujours devant vos autres coéquipiers et concurrents. Si vous gérez une équipe et que vous voulez être un modèle pour eux dans tous les domaines, je pense que la chose la plus importante pour laquelle vous donnerez l'exemple est votre travail acharné et les travaux brillants que vous produirez et les décisions que vous prendrez en conséquence. Vos co-équipiers qui vous verront, auront envie de vous ressembler et augmenteront leurs rythmes de travail dans ce sens. En améliorant non seulement vos connaissances et compétences techniques, mais aussi vos aspects humains et spirituels, vous pouvez à la fois vous transformer en un homme d'affaires plus respecté et guider vos co-équipiers. De cette façon, votre productivité dans le domaine du travail entrera directement dans une évolution positive.

3. Le troisième élément : le jeu

La compétition et la lutte ne devraient jamais vous faire reculer de votre chemin. Si vous êtes l'équipe la plus forte sur le terrain, le jeu commence à devenir ennuyeux. Qu'il s'agisse d'autres joueurs, de temps ou de battre votre record personnel, vous devez avoir la concurrence. C'est agréable d'avoir d'autres personnes sur le terrain et de rivaliser avec vous-même et votre équipe, et les avoir et remporter des victoires sur eux rend tout encore meilleur.

Dans un jeu, les équipes ne sont pas toujours égales pour leur force, donc cela revient à la stratégie et à la tactique. Dans le monde des affaires, votre produit peut ne pas vous être propre - vos concurrents peuvent également acheter auprès du même fournisseur ou les spécifications de votre produit peuvent être imitées. En supposant que vous n'ayez pas un produit juste pour vous, je veux partager quelques conseils avec vous.

Pouvez-vous trouver où va votre adversaire et prédire sa prochaine étape ? Regardez autour de vous, surveillez de près vos concurrents et essayez d'adapter leurs mouvements positifs à vos propres flux de travail. Ne voyez pas cela comme de l'imitation, c'est pour nous faire avancer ainsi que notre équipe en prenant l'exemple de ceux qui sont meilleurs que nous. En adaptant des systèmes et des méthodes que nous trouvons plus efficaces que les nôtres, nous pouvons obtenir des résultats plus concrets.

Où sont les pierres angulaires de votre industrie? Par qui a-t-il été pris ? Quels sont les éléments qui composent le concours ? Quels sont les mouvements qui vous donneront, à vous et à votre équipe, une longueur d'avance sur leurs concurrents dans cette compétition ? Vous êtes une équipe de football, vous transférez des footballeurs vedettes aux postes que vous jugez faibles. Ou vous renouvelez le staff technique pour que votre équipe puisse aller plus loin avec de nouvelles méthodes de formation. Nous pouvons adapter le même scénario pour le monde des affaires. En recrutant dans votre équipe des collègues importants et expérimentés de votre secteur, vous renforcez encore votre équipe existante. La clé à ce stade est d'ajouter des renforts aux départements que vous identifiez comme faibles ou pensez qu'il y aurait de meilleurs rendements s'ils étaient renforcés. De nouveaux renforts externes auront également un impact positif sur la performance globale des employés existants dans votre équipe. Du sang neuf, une haleine fraîche font toujours du bien.

Détermination

Essayez, essayez, essayez même il n'y a pas de réponse. Répétez jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ceux qui suivent le football de près connaissent l'histoire d'Edouard Mendy, le gardien sénégalais du célèbre club anglais de Chelsea. L'ascension de Mendy, qui en est venu à quitter le football en 2014, est une réussite sans précédent dans l'histoire du sport. La carrière de Mendy est remplie de nombreux moments décisifs. Le gardien sénégalais a été libéré en 2014 après que l'équipe de Cherbourg, pour laquelle il jouait, a mis fin à son contrat. Mendy, qui n'a pas pu trouver d'équipe où aller et a demandé un salaire de chômage pour gagner sa vie, n'a pu être d'accord avec aucune équipe cette saison-là. Cependant, après une saison sans club, Mendy, qui envisageait de prendre sa retraite à 22 ans, a eu l'opportunité de s'entraîner avec le club de football de Marseille. Mendy, avec qui Marseille a signé un contrat professionnel, n'a pu participer à aucun match avec l'équipe A, mais a ensuite été transféré à Reims. Mendy, qui a joué à Reims pendant trois saisons puis transféré à Rennes, a signé à Chelsea en 2020 pour 24 millions d'euros sur l'insistance de l'entraîneur Thomas Tuchel. Mendy, qui est devenu le premier gardien de but de Chelsea en peu de temps, a remporté le titre de la Ligue des champions et a reçu le prix du gardien de but de l'année grâce à ses excellentes performances. Mendy, qui a ensuite remporté la Super Coupe avec Chelsea, a finalement réussi à remporter la Coupe d'Afrique des Nations et il fait désormais partie des meilleurs gardiens de but du monde. En bref, sa carrière, que l'on peut qualifier de vitrine, a commencé à un âge très tardif pour le football - 28 ans. L'histoire de Mendy est celle d'une vie de bas en haut, grâce à son assiduité et à son travail acharné. La vie des affaires est comme ça. Vous pouvez reculer de temps en temps ou vous pouvez commencer la course depuis le tout dernier. Mais en travaillant dur et en y mettant votre passion, vous pouvez surmonter tous les obstacles qui se dressent devant vous. Faites-vous confiance et envoyez des messages positifs à l'univers. Tant que vous travaillez correctement et honnêtement, les choses que vous méritez vous trouveront sûrement.

La chose la plus importante à retenir est que vous êtes déjà dans le jeu. Vous en êtes même une partie importante. C'est pourquoi, gardez vos objectifs stables, coordonnez vos coéquipiers et marchez avec confiance vers votre avenir. Je voudrais terminer mes propos par une citation mémorable du grand leader Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne et laïque: '' Nous n'avons besoin de rien, nous n'avons besoin que d'une chose; être travailleur ‘’.

Cem Perdar