Toujounine : Un bilan qui plaide en faveur de la réélection du docteur Ould Chouaïb

« Son bilan plaide pour sa reconduction : en cinq ans, il a réussi à tirer vers le haut cette commune de Nouakchott-Nord, avec des réalisations concrètes et bien visibles, au profit de ses administrés. » Telle est l’explication servie au reporter du Calame par un jeune enseignant, imam et cheikh de mahadra, rencontré à la sortie de l’hôtel de ville de la commune de Toujounine, le mardi 2 Mai 2023. « Nous avons encore besoin, durant les cinq prochaines années, de ce maire dynamique pour poursuivre l’œuvre de redressement de notre commune », se presse de souligner l’enseignant.

Reconduit haut la main par son parti Tawassoul, le docteur Mohamed Lemine Chouaïb, natif de Kiffa, âgé aujourd’hui de cinquante ans et titulaire d'un doctorat en Histoire, a réussi à faire parler en bien de Toujounine. Au cours de son mandat, il a en effet réussi à édifier de nouvelles infrastructures de base : sept nouvelles mosquées construites ou réhabilitées, 70 mosquées et 133 mahadras appuyées,20 écoles réhabilitées et équipées en tables-bancs ; organisation, extension et équipement (notamment une éolienne) du marché communal de Cheyarat, aménagement d’un espace culturel dédié à la jeunesse, construction et équipement d’un nouvel hôtel de ville, acquisition de cinq véhicules pour la mairie. Toujours au niveau de l’éducation, mille cinq cents élèves ont été dotés de tenues scolaires, les meilleurs élèves récompensés chaque année, les gardiens des écoles soutenus et équipement en poubelles.

Au plan social, on note la distribution de vingt-quatre tonnes d’eau aux familles démunies non raccordées au réseau de distribution, octroi de citernes, distribution de kits alimentaires, appui annuel à cent associations de développement, culturelle et sportives (seize équipes), organisation de la Coupe du Maire…Le volet santé n’est pas en reste. Les trois centres de santé de la commune ont été réhabilités et soutenus, des journées de sensibilisation sur hygiène et la santé ont régulièrement été organisées en collaboration avec les organisations de la Société civile.

Faire de Toujounine, une commune-modèle

Telle est l’ambition du candidat reconduit pour défendre les couleurs du parti Tawassoul, avec sans doute l’adhésion des populations de Toujounine. Le docteur Ould Chouaïb entend poursuivre et renforcer les actions déjà menées pour le bien-être de ses administrés et leur offrir un meilleur cadre vie. Dans le programme concocté pour les cinq prochaines années, l’accent sera entre autres mis sur le transfert de compétences et de ressources aux communes, en coopération avec ses collègues-maires ;l’amélioration des ressources financières et humaines, en les prenant licitement et en les dépensant équitablement ; le rapprochement des services de la commune au plus près du citoyen ;le soutien à ses préoccupations et soucis, la défense de ses intérêts et sa représentation constante auprès des partenaires ; l’orientation prioritaire des ressources disponibles au service de la population, de manière transparente et équitable, selon un plan de développement tenant compte des priorités de la population ; organisation d’une assemblée publique annuelle d’interpellation démocratique des citoyens sur les interventions et réception en retour de leurs propositions pour améliorer les prestations de la commune à leur profit ; œuvrer, avec les autres maires, pour accélérer l'adoption d'un corps professionnel regroupant les travailleurs des collectivités locales, afin d'assurer l'amélioration de leurs conditions et faire en sorte que les communes attirent des personnes compétentes et expérimentées en leurs domaines d'intérêt ; accélérer l'opérationnalisation de la police municipale et promulguer des décrets d'application pour permettre aux communes – notamment les communes urbaines – de remplir leurs rôles dans les domaines de la sécurité, du maintien de la paix, de l'ordre public et la surveillance de l’espace urbain..

Le maire entend œuvrer à la fondation d'un centre hospitalier, en continuant à soutenir les familles démunies et les personnes atteintes de maladies chroniques. L’eau et l’électricité seront fournies aux familles réinstallées en attendant leur raccordement officiel. Toujours avec les autres maires, Ould Chouaïb travaillera à ce que la gestion des ordures soit confiée aux communes et à un meilleur aménagement de l’espace communal… Il demande donc aux populations de Toujounine de voter pour sa liste et son programme, se disant disposer à être jugé sur son bilan et à rendre des comptes au terme de chaque mandat qu’il aura passé à la tête de la commune.

DL