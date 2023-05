Journée internationale du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge : le CRM étale le bilan de ses interventions

C’est sous le slogan « Ce que nous faisons vient du cœur » que le Croissant-Rouge mauritanien a célébré la Journée internationale du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, coïncidant avec le 8 mai de chaque année, lundi 8 mai à son siège à Nouakchott.En Mauritanie,l'édition de cette année fait focus sur la diffusion des actions de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. des partenaires et Mouvements à travers l'organisation d'activités habituelles mettant en exergue les réalisations de l'année dernière.

Occasion a été mise à profit pour dresser le bilan des interventions les plus importantes menées par le Croissant-Rouge mauritanien aux niveaux central et régional afin de soutenir les couches vulnérables, en plus des interventions dans le domaine de secours aux sinistrés.

Dans un discours prononcé pour la circonstance, le président du Croissant-Rouge mauritanien, M. Mohamed Lemine Ould Mohamed Vall, a salué le grand rôle joué par le Croissant-Rouge mauritanien à travers ses interventions visant à aider les groupes sociaux vulnérables.

Dans ce cadre, M. Mohamed Lemine Ould Mohamed Vall, a indiqué que la Fondation du Croissant-Rouge mauritanien est venue en aide à 4 065 familles sinistrées dans sept wilayas du pays : le Hodh El Gharbi, l’Assaba, le Tagant, l’Inchiri, en plus des trois wilayas de Nouakchott. Ces familles sinistrées ont bénéficié de la distribution de tentes, de couvertures, d’abris, de vivres et d’articles non alimentaires, en plus de montants en espèces.

Poursuivant, il a souligné qu’au cours de l’année 2022, le Croissant a effectué des distributions de transfert cash monétaire qui ont inclus 821 familles touchées par la sécheresse au niveau de 45 villages de la commune de Nbeïka. Aussi, le Croissant Rouge Mauritanien a distribué 6,5 tonnes de farine nutritive au profit de 488 enfants sous-alimentés et femmes allaitantes au niveau de 30 villages de cette même commune. En plus, le Croissant Rouge a mené plusieurs autres activités dans le domaine de la sensibilisation, de l’aide aux coopératives et de l’approvisionnement des banques céréalières et autres projets ciblés.

A son tour, le chef des opérations et représentant du Comité international de la Croix-Rouge M. Cocoa N’De Marius a exprimé sa satisfaction ‘’pour le rôle joué par le Croissant-Rouge mauritanien, qui cherche à œuvrer pour le bien-être, le soutien et l’assistance de la population civile touchée par le conflit armé dans le pays voisin’’. Selon Cocoa N’De Marius, le Comité international de la Croix-Rouge soutient également les personnes qui ont perdu leurs libertés individuelles et garantit la protection contre les pratiques illégales afin que les personnes obtiennent des services de première nécessité tels que la nourriture et les médicaments, a-t-il affirmé.

La journée a été célébrée en présence du coordinateur des programmes et représentant de la Croix-Rouge française,Dr Souleymane IlBouss.