﻿Samba Thiam dénonce l’arrestation de Dellahi

Samba Thiam, leader des Forces Progressistes pour le Changement (FPC), candidat de la Coalition Vivre Ensemble/Vérité Réconciliation (CVE/VR) à la députation au niveau de la circonscription de Nouakchott Ouest, dénonce vivement l’arrestation de Mohamed ould Dellahi, leader du parti des verts, très critique vis-à-vis de la gouvernance en Mauritanie sous le régime Ghazouani et exige sa libération, dans une

déclaration rendue publique ce mardi.

Celui-ci a été interpellé à l’Aéroport International « Oum Tounsi » deNouakchott, mardi à 4 heures du matin, alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol, pour des raisons non encore précisées.

M. Thiam qualifie son allié « de juste » et le présente comme l’un des hommes politiques mauritaniens qui ont le courage « de dénoncer le

racisme d’Etat ». Le document suggère que cette posture pourrait être à l’origine de son interpellation.

Samba Thiam condamne vivement une arrestation « en période électorale, qui prouve la nature répressive, anti-démocratique et

sans concession pour les libertés démocratiques du régime Ghazouani » et appelle à la libération immédiate de Dellahi.