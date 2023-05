CVE-CVE/VR tient meeting à Arafat : Les leaders de la coalition saluent le rôle des jeunes et des femmes pour le changement

Au cours d’un meeting populaire que la coalition CVE-CVE/VR a organisé, le lundi soir (8 mai), à l’école Bakar de Arafat, les leaders ont tous salué l’importante présence des femmes et des jeunes. «Le changement viendra de vous si vous acceptez comme vous le faites depuis le début de cette campagne, vous ferez avancer notre cause et les larmes de nos populations cesseront bientôt », ont martelé, Ibahima Moctar Sarr, tête de liste nationale mixte, Samba Thiam, Dia Alassane candidats à la députation de Nouakchott ouest, Aboubacry Souleymane Bâ, Diba Amadou, candidat à la mairie d’Arafat etc.

Dans leurs différentes interventions, les leaders de cette coalition ont rappelé leurs attentes de ces présentes élections, à savoir, envoyer le maximum de députés à l’Assemblée nationale pour défendre la cause des de leur communauté, faire cesser les injustices et la marginalisation dont elle est victime. Ces maux doivent disparaître et ils disparaîtront. « Le système qui régente le pays nous a brimés, réprimés, déportés, révoqués, humiliés, arraché nos biens, mais nous n’avons pas abdiqué, mais sommes restés débout, nous avons tenu et nous tiendrons toujours », a tonné Ibrahima Moctar Sarr. président de l’Alliance pour la justice et la démocratie,