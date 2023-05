Mauritanie : Vers un emprunt obligataire sur les marchés financiers internationaux ?

Interrogé de nouveau par le même journal en février 2023, M. Kane réitère la même idée : « La Mauritanie cherche tout simplement à mieux s’intégrer dans le système financier international et, au besoin, à en tirer les avantages ».

Les propos du Ministre soulèvent beaucoup de questions :

- Qu’est-ce qu’un « Shadow rating » ? Comment se déroule le processus de notation ? Quelle serait la (fourchette de) note de la Mauritanie ?

- Sommes-nous déjà trop endettés ?

- Est-ce une bonne idée de lancer un emprunt obligataire sur les marchés internationaux ? Est-ce le bon timing ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode de financement ? Est-ce le moins coûteux ?

- Quelles leçons peut-on tirer des expériences de nos voisins africains ayant réussi des émissions d’obligations souveraines ?

- Comment préparer la notation et l’éventuel emprunt obligataire ?

Pour discuter le sujet et répondre à ces questions, le Président du Think Tank Mauritanien Carrefour des idées a invité M. Hamidou Diallo pour un débat que nous espérons riche et instructif.

Hamidou Diallo est Économiste au département du risque crédit Pays de la Banque Mondiale à Washington DC.

Abderrahmane Bellal est Manager chez EY (Paris, France) et Président du Think Tank “Carrefour des idées”.