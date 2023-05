Le PRDR à la conquête des bastions de l’Est

Après avoir démarré sa campagne électorale par la capitale économique Nouadhibou, organisé des soirées et meetings de sensibilisation et de mobilisation pour soutenir des candidats au niveau de certaines circonscriptions de Nouakchott, la secrétaire générale du Parti Républicain, Démocratique et du Renouveau (PRDR) s’est dirigée vers l’Est du pays. Mintata Hedeid, ancienne ministre, accompagnée de sa direction et du staff de campagne de son parti va organiser des rassemblements et des réunions avec les militants et sympathisants de son parti, puis effecteur des visites de proximité aux personnes ressources (notables, imams, associations de femmes et de jeunes). L’objectif est de les convier à voter pour les listes du PRDR afin, confie-t-elle, quelques heures avant son départ de Nouakchott de permettre au parti de sortir, le 13 mai, avec un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, d’une part et des municipalités et conseils régionaux, d’autres part.