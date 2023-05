KAEDI : La vice-présidente d’INSAF, Djinda Ball sonne la mobilisation

Dans le cadre de ses activités de campagne électorale à Kaédi, Mme Djinda Ball, vice-présidente du parti INSAF a tenu, ce week-end, un important rassemblement de militants et sympathisants de son parti. Par cette mobilisation, elle apportait son soutien aux candidats de son parti au conseil régional, Bâ Amadou Abou, aux municipales, Demba N’Diaye, et aux législatives, Zeinabou Mint Owbak. Cette rencontre a vu la participation du coordinateur régional de campagne au Gorgol, N’Gam Yaya et de Gowad Cheikhna, cheikh Youba Haidara qui a renoncé à sa candidature pour soutenir celle de INSAF, des cadres, des associations de femmes et jeunes de Kaédi.

Au cours de cette soirée pleine d’ambiance, plusieurs participants ont pris la parole pour appeler les électeurs à voter massivement en faveur des listes du parti INSAF. Pour l’organisatrice de la rencontre, l’objectif de ce rassemblement était « d’appeler les électeurs à voter pour les listes de notre parti mais aussi et surtout, de leur expliquer le mode opératoire du scrutin qui comporte, cette année, 6 bulletins de votes avec leurs urnes pour éviter de perdre des voix. » Dans cadre, elle a invité les équipes de sensibilisation à faire preuve de pédagogie avec les citoyens, lors de la stratégie mobile, c’est-à-dire le porte à porte et de mettre à profit les derniers jours de campagne pour les convaincre de l’utilité à voter INSAF et surtout à bien voter. Le message est bien passé et les équipes de sensibilisation, la coordination et les acteurs politiques vont doubler d’efforts pour faire triompher leur parti, le 13 mai 23.

Signalons enfin qu’en plus de ce rassemblement et de ses activités de mobilisation, la vice-présidente de INSAF a reçu beaucoup de groupes et de sensibilités, des jeunes et des femmes. Occasion choisie pour les appeler à se mobiliser pour la victoire de son parti.