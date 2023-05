La coalition CVE-CVE/VR a choisi M. Mamoudou Jaafar Ball pour briguer le conseil régional de Nouakchott. Rencontré dans son domicile à Sebkha K extension, un des quartiers populeux de la capitale, ce cadre retraité de la BCM a entamé des visites de proximité bien avant le lancement officiel de la campagne électoral. Interpelé par le reporter du Calame, il a accepté de décliner son ambition pour Nouakchott, une capitale qui croule sous le poids de la vie nomade et rurale. M. Ball rêve de faire de Nouakchott une capitale moderne, une capitale où il fait bon beau vivre, à l’image d’autres capitales africaines et maghrébines. Une capitale respectueuse de l’environnement, en somme une capitale écologique débarrassée de ses oripeaux : problème de mobilité urbaine, d’assainissement, de menace de la montée des eaux de l’océan Atlantique, de ses tas d’ordures, des eaux stagnantes. ‘’Nous ne pouvons pas accepter d’importer le mode de vie nomade et pasteur dans les villes et l’imposer à nos concitoyens et hôtes étrangers dans la capitale’’, estime M. Ball.

« Nous pouvons donner aux Nouakchottois un meilleur cadre et qualité de vie »

Autre problèmes de Nouakchott relevés par le candidat de la coalition CVE – CVE/VR, une croissance anarchique de la capitale. Au lieu de grandir en hauteur, Nouakchott croit en largueur sur toutes les directions (très peu d’étages et de gratte –ciels). Elle s’étire sur la longueur et sur la largeur, ce qui engendre, du coup, d’énormes problèmes de déplacements et de disponibilité des services publics (eau, électricité, routes). « L’essentiel de ceux-ci se concentre au centre-ville (banque, administration et directions.) », explique M. Ball qui épingle la modestie pour ne pas dire l’absence de transports publics régulés (lignes et horaires précises). Le candidat Ball relève aussi l’explosion du parc automobile, lequel engendre des embouteillages énormes au centre-ville, des problèmes de stationnements etc. « L’espace urbain est très mal géré et aménagé, nous devons le maîtriser et l’organiser », ajoute Ball. Dans ce cadre, il est difficile, pour ne pas dire impossible de disposer d’un meilleur cadre de qualité de vie. Le concept de qualité de vie peut bien s’appliquer à Nouakchott pourvu qu’on veuille se l’approprier.

Comment dans ces conditions le candidat peut-il offrir aux Nouakchottois un meilleur cadre de vie, une meilleure qualité de vie ? La recette est simple pour M.Ball. Se retrousser les manches et bosser dur. Et pour commencer, il pense impliquer les citoyens de la capitale, la société civile et les forces armées et de sécurité dans une vaste campagne de sensibilisation sur les enjeux à venir de la capitale. Les associations de jeunes et les coopératives féminines pourraient apporter leurs précieuses contributions dans ce combat si elles sont appuyées et aidées par les pouvoirs publics. Une prise de conscience est indispensable pour démarrer le chantier. Les populations doivent se départir de leur « je m’enfoutisme » et comprendre qu’ils sont les acteurs du développement de leur cité. Et d’ajouter : ça commence par des gestes simples comme ne pas déverser ordures et eaux usées sur les rues, ruelles et autres passages, éviter d’utiliser ou de jeter des sachets plastiques, des carcasses de voitures dans les rues ; ce sont là des gestes simples mais nécessaires et indispensables pour préserver notre environnement, explique le candidat de la coalition CVE-CVE/VR. Tous ces facteurs contribuent à polluer et à dégrader notre environnement, prévient Ball.

Une conscience citoyenne

Les citadins de Nouakchott doivent comprendre, estime Ball, que les changements climatiques ne concernent pas que les autres, ils ont commencé à peser sur notre cadre de vie ; l’océan atlantique monte et le cordon dunaire de protection de la capitale des eaux a été fortement dégradé, les populations habitent dans des zones inondables (Cité plage, Kouva, Dar El Baida, Dar Naim…) et la ville ne dispose presque pas de canaux d’évacuation des eaux de pluie, nous avons le devoir de tenter d’anticiper sur ses conséquences néfastes. Il faut aussi appliquer la loi 2012 – 157 du 21 juin 2012 portant interdiction de la production et de la vente de sachets en plastique.

A la question de savoir ce qu’il entend faire pour endiguer les risques et créer un cadre de vie agréable et avec quels moyens ? Le candidat Ball répond qu’il faut réorganiser les moyens de transports – les échangeurs pourraient y contribuer, mettre des lignes avec des numéros et des horaires fixes afin de soulager la ville des voitures personnelles dont certaines sont des sources de pollution, doter la ville d’un réseau d’assainissement fiable, mettre de l’ordre dans les marchés avec l’anarchie qui y règne, créer des parcs et aires de jeux et de promenades. Au lieu de planter des arbres pour créer un micro-climat et attirer, pourquoi pas, la pluie, ici on a coupé et déraciné le peu de couvert végétal dont disposait Nouakchott, la ceinture verte qui devrait protéger la capitale a été anéantie, regrette Ball.

Autre aspect qui tient à cœur au candidat Ball c’est la sécurité. Un meilleur cadre de vie passe nécessairement par la sécurité des citoyens et de leurs biens. Au fur et à mesure que la ville grandit, l’insécurité et le banditisme se répandent parce que les services de sécurité ne suivent pas rapidement. Résultat des courses, on enregistre hélas des agressions à main armée, des assassinats, des vols, la prolifération des produits psychotropes qui gangrènent une jeunesse désœuvrée, souvent défalquée de l’école et sans perspectives d’avenir. Or, comme tout le sait, la jeunesse et l’avenir d’un pays, il faut faire de sorte qu’elle soit saine, pense M. Ball.

Par rapport aux nombreux moyens que ce chantier requiert, le candidat Ball pense que des efforts de mobilisation des ressources peuvent être faits par l’Etat et qu’avec une politique de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, des organismes qui luttent pour la protection de l’environnement. Le potentiel existe et nous disposons d’arguments pour pouvoir le capitaliser, affirme Ball