Rosso : Lancement du projet d’implication des jeunes en faveur de la cohésion sociale et de paix durable

Le projet visant l’implication des jeunes en faveur de la cohésion sociale et la paix durable dans la commune de Rosso vient d’être lancé dans la capitale du Trarza par des responsables régionaux, des représentants du projet et la présidente du Consortium Belvioc.

Le Consortium Belvioc et l’association AEDED vont mettre en œuvre ce projet, dans le cadre d’un financement du projet SEMAH-Prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel en Mauritanie. D’une manière générale, le projet vise à impliquer cent cinquante jeunes (soit cinquante par quartier) des quatre quartiers de Rosso ville (Satara, Diourbel,Medina et Escale) en faveur de la cohésion sociale et de la paix durable en vue de la consolidation de la cohésion sociale et de la paix durable en Mauritanie.

D’une durée de trois mois, ce projet vise à former 150 jeunes en animation sur la paix durable et la cohésion sociale de la commune de Rosso (quartiers Diourbel, Satara, Escale et Medina). Vingt jeunes seront formés pour être des points focaux du projet afin de prévenir l’extrémisme violent.

Mme Salme Baba Ely Lejrab accompagnée de Mme Mariam M’Bow présidente de l’association de protection de l’enfance et le développement (APED), a mis en exergue dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture, les activités à mener sur le terrain. Il s’agira, cite-t-elle, ‘’ de concevoir des outils de sensibilisation, technique de facilitation, leadership et planification stratégique sur l’extrémisme violent, l’éducation à la paix, le renforcement de la cohésion sociale et lutter contres les discours haineux’’.

Des causeries socio-éducatives avec les principales cibles (une avec les jeunes et une autre avec les femmes) de la communauté seront organisées.

Elle a évoqué la formation des jeunes pour être des points focaux du projet sur l’extrémisme violent. Mais aussi de les mobiliser lors des tournois sportifs saisonniers à travers des animations culturelles (musique et théâtre). Elle a annoncé le renforcement des capacités techniques des jeunes en matière de leadership et en développant des habiletés locales chez les jeunes à même de faire face au discours haineux en s’appuyant sur la constitution et les textes ratifiés par la Mauritanie.

La troisième activité est relative, selon Mme Salme Baba, à l’appui pour la mise en place d’un réseau des jeunes animateurs et engagés dans les activités de sensibilisation sur l’extrémisme violet, la culture de la paix et la citoyenneté par la création de deux clubs de jeunes sur la prévention de l’extrémisme violent. deux rencontres sportives et des webinaires pour mieux connecter les jeunes des quatre quartiers sont prévus.

La quatrième activité est, indique Mme Salme Baba Ely Lejrab , de promouvoir la culture de la paix et de la tolérance dans les quartiers, les cyberespaces et les lieux de regroupement des jeunes (écoles, maison des jeunes, stades, etc) ainsi que dans les clubs sportifs la sensibilisation de vingt jeunes disciples des écoles coraniques, un atelier régional des jeunes sur la médiation et la facilitation des conflits.