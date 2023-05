Campagne électorale : les imprimeurs retrouvent le sourire

Fortement impactés par les mesures restrictives liées à la pandémie du coronavirus (COVID-19), les imprimeurs retrouvent le sourire grâce au business de la campagne pour les élections législatives, régionales et municipales, lancée le 28 avril dernier.

Les effets induits de cet évènement génèrent toute une économie avec la ruée des candidats pour la confection de posters géants à leurs effigies, banderoles, slogans de campagne….

Très sollicitées pour les commandes, les imprimeries travaillent 24 heures sur 24 pour satisfaire la clientèle.

Ainsi, le nombre très élevé de candidats pour les législatives, 650, issus de 25 partis, et quelques milliers prétendants aux places à pourvoir dans les assemblées régionales et municipales, explique l’explosion de la demande.