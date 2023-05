APP participe aux élections pour envoyer au Parlement des députés aux services des mauritaniens, déclare Abderrahmane Mahmoud, de la liste nationale mixte

L’alliance Populaire Progressiste (APP) a appelé ses militants et sympathisants à voter pour ses listes en vue de permettre à notre pays de disposer des conseils municipaux, régionaux et un parlement au service des mauritaniens, en particulier, les couches les démunies. C’est ce qu’a déclaré Abderrahmane Mahmoud, candidat sur la liste nationale mixte de son parti lors d’un meeting qu’il a présidé à Zouérate, mardi soir (3 mai). En effet, après avoir transmis les salutations et les excuses du président du parti Messaoud Boulkheir pour n’avoir pas pu effectuer le déplacement à Zouerate et à Atar, Ould Mahmoud a insisté sur l’intérêt que son leader et son parti accordent à la préservation et au renforcement de l’unité nationale et la cohésion sociale. « Nous avons la chance d’avoir un pays multiculturel, nous devons nous battre pour tirer le maximum de profit de cette diversité culturelle, en instaurant l’égalité, la justice entre les citoyens et partant assurer un vivre ensemble apaisé, gage de la paix et de la stabilité. C’est le rôle de l’état de garantir l’équité et en octroyant à chacun ses droits légitimes », a-t-il déclaré.

Il faut signaler qu’en plus de la zone nord, une autre délégation du parti s’est rendue au Gorgol et au Guidimakha où elle a organisé des rassemblements et réunions de cadres. Elle sillonne actuellement le Brakna avant de se rendra ensuite à Rosso. Une 3e délégation, avec à sa tête la liste nationale mixte a été chargée des hodhs, de l’Assaba et du Tagant. APP programme son meeting de clôture, à Nouakchott, le 7 mai..

Rappelons que le parti APP avait lancé sa campagne le 28 avril à son siège central de Nouakchott. Dans un discours qu’il prononcé à cette occasion, le président Messaoud Boulkheir était revenu sur ses thèmes favoris, à sa savoir la « Mauritanie avant tout ». Il a d'emblée precise que APP prend part aux élections parce qu'il y croit et pour préserver l’unité nationale, la cohésion sociale. Il a ensuite rappele que cela passe par le respect de la diversité culturelle et ethnique, l’éradication des pratiques discriminatoires, de la corruption, par la répartition équitable des profits tirés des nombreuses ressources du pays...Messaoud Boulkheir a lancé un vibrant appel à l’ensemble des acteurs politiques, le pouvoir en premier, à faire de sorte que la paix, la stabilité, la quiétude et l’équité soient garanties à tous les mauritaniens, sans exclusive. La transparence des élections est un gage de la stabilité, martèle le tribun sans oublier d’appeler les militants et sympathisants du parti à se mobiliser et à voter massivement en faveur des listes candidates de leur parti. L’objectif étant d’envoyer bon nombre de députés pour défendre, au sein de l’hémicycle, les intérêts des populations et d’enrichir les débats parlementaires.