Aïoun : Biram estime que les prochaines élections ‘’annoncent de chaudes  batailles’’

A Aïoun, sixième étape de son périple électoral, le chef de file et tête de liste mixte du pôle de l’alternance, Biram Dah Abeïd a été, mercredi 3 mai, l’objet d’un accueil particulièrement chaleureux de ses sympathisants massés depuis le début de l’après-midi au poste de police d’entrée de la capitale du Hodh elGharbi. Puis ce fut un tour de ville avec un cortège motorisé avant le meeting au siège de campagne.

Les candidats maires, députés et au conseil régional du Hodh ElGharbi se sont relayés pour dénoncer les difficiles conditions de vie des populations dans les différentes contrées de la wilaya. Ils ont appelé les électeurs à voter en leur faveur pour impulser un changement et une amélioration de leurs conditions de vie.

Les différents candidats ont affirmé à l’assistance s’être organisés pour créer un courant dans leur département afin de défier celui du parti Insav. Tous ont déclaré être d’origine servile et être ‘’dominés par des maires issus des notabilités féodales depuis 1986 en connivence avec le parti au pouvoir dans ses différentes décompositions, reproductions et évolutions’’.

Prenant la parole sous les vivats de ses sympathisants, Biram Dah Abeïd a avancé que : ‘’ C’est une véritable manifestation de la lutte des classes qui s’est exprimée à travers les différentes candidatures des haratines dans le Hodh El Gahrbi et au-delà dans le pays’’. ‘’Le parti Insav parraine la classe supérieure féodale alors que la coalition de l’alternance parraine, quant à elle, les esclaves qui veulent secouer le joug de la féodalité par parti interposé. Ce qui reflète la dynamique d’IRA. Aussi ça a coïncidé avec la nouvelle orientation très agressive du ministre de l’Intérieur Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine et du président de la HAPA, Hussein Meddou qui sont maintenant les représentants typiques de l’alliance tribale qui dirige le pays et qui a terrassé l’alliance tribale des gens du Nord. C’était une lutte des clans au sein du bloc dominant des tribus araboberbères ‘’, a-t-il indiqué. Et Biram de poursuivre : ’’Apres avoir eu le dessus, ce groupe qui détient maintenant le centre de gravité du pouvoir en Mauritanie veut maintenant passer à l’offensive contre la dynamique abolitionniste qui est une dynamique électorale, opposante et présidentielle. Maintenant, ils veulent surmonter l’obstacle et s’arroger ainsi un deuxième, voire troisième et quatrième mandats’’, at-il assuré . Selon BDA, ‘’les vrais répondants à la provocation et à l’offensive lancée d’Atar ont été les maires d’origine servile qui ont eux-mêmes déclaré la guerre aux féodalités locales. Ils sont entrain de sortir du joug de la féodalité politique locale’’. Et le député sortant de prédire que les prochaines ‘’élections annoncent de chaudes batailles non seulement au plan local mais aussi inter-tribales’’.