Faits divers… Faits divers…

Agression au Carrefour

Depuis le début des travaux de construction de l’échangeur, le carrefour Madrid a été fermé à la circulation. Une grande clôture de zinc entoure désormais le chantier. Deux étroits passages permettent cependant aux piétons de rejoindre le quartier Carrefour. L'un de ces passages se trouve vers l'état-major de la gendarmerie, l’autre côté Est. Les rares piétons qui les empruntent la nuit sont trop souvent l'objet de braquages et agressions. Des bandes rôdent en ce coin isolé. Le jeune Ould Regad y a laissé des plumes. Il était en train de parler au téléphone quand trois gaillards armés de poignards l'ont entouré. Ils veulent lui subtiliser son portable, il résiste et le voilà frappé de plusieurs coups de couteau aux bras et aux mains. Ils s'emparent ensuite du téléphone, vident les poches de l’infortuné et disparaissent. Le jeune homme saigne beaucoup mais ne se laisse pas aller à s’évanouir. Rebroussant chemin, il finit par rencontrer un véhicule dont le conducteur l'évacue d'urgence à l'hôpital où il a pu heureusement être sauvé. Nous interpellons les autorités pour sécuriser immédiatement cette zone, passage obligé pour les piétons.

-----------------

La Mercedes suspecte

Il y a quelques jours de cela, une jeune femme en provenance de Rosso débarque dans une gare routière de Riyad. Elle porte un sac à main, un sac de voyage et un bébé de quelques mois. Elle cherche un taxi, une Mercedes 190 de couleur grise s'arrête à ses pieds. « Je vais à Toujounine », dit la dame.« Monte », lui répond le chauffeur qui a déjà un passager à bord. La voiture file maintenant vers la ville. Mais la voici qui vire soudain à droite et prend la route de Tarhil. La femme demande des explications, le taximan lui répond qu'il veut prendre un raccourci et poursuit sa route vers l'Est, avant de s'arrêter soudain dans un endroit désert ! Voilà la femme projetée dehors, tandis que la Mercedes repart en trombe avec le bébé et les bagages de la pauvre dame. Grâce à Dieu, celle-ci ne tardera pas à récupérer son enfant lui aussi abandonné à l'entrée de la ville et recueilli par des passants. Alertée, la police recherche activement le supposé taxi.

Mosy