Nouveau plan de relance de l’économie Mauritanienne établi par Cheikh Melainine Cheikh Bounena

Le plan de relance :

La Mauritanie est confrontée à plusieurs défis économiques, notamment la faiblesse des infrastructures, les échanges interrégionaux limités, la corruption et la contrebande des produits importés. Pour relancer son économie, voici quelques recommandations :

1. Investir dans les infrastructures : Le gouvernement doit investir massivement dans la construction d'infrastructures telles que les routes, les ports, les aéroports, les écoles et les hôpitaux. Cela permettra de renforcer les échanges interrégionaux, d'attirer les investisseurs et de créer des emplois.

2. Renforcer les réglementations commerciales : Le gouvernement doit mettre en place des réglementations strictes pour lutter contre la contrebande des produits importés et la corruption. Les produits contrefaits et les marchandises illégales pénalisent les entreprises locales et sapent la confiance des investisseurs.

3. Promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation : Le gouvernement doit encourager l'entrepreneuriat et l'innovation en offrant des incitations fiscales et en soutenant les start- ups. Cela permettra de stimuler l'activité économique et de créer de nouveaux emplois.

4. Favoriser les investissements étrangers : Le gouvernement doit offrir des incitations fiscales et des garanties de protection pour les investissements étrangers. Cela permettra d'attirer des investisseurs et de stimuler l'activité économique.

5. Développer le secteur agricole : La Mauritanie dispose de vastes terres arables et d'un potentiel agricole important. Le gouvernement doit investir dans la modernisation de l'agriculture, l'amélioration de l'irrigation et la promotion des cultures à haute valeur ajoutée.

6. Promouvoir le tourisme : La Mauritanie dispose d'un potentiel touristique important avec ses plages, ses déserts et son patrimoine culturel. Le gouvernement doit investir dans la promotion du tourisme et dans le développement des infrastructures touristiques.

7. Renforcer la coopération régionale : La Mauritanie doit renforcer la coopération avec les pays voisins pour améliorer les échanges commerciaux et faciliter l'accès aux marchés régionaux. La relance économique de la Mauritanie nécessite une combinaison d'efforts du gouvernement, du secteur privé et de la communauté internationale. En investissant dans les infrastructures, en renforçant les réglementations commerciales, en promouvant l'entrepreneuriat et l'innovation, en favorisant les investissements étrangers, en développant le secteur agricole, en promouvant le tourisme et en renforçant la coopération régionale, la Mauritanie peut réaliser une relance économique solide et fiable.

❖ La nouvelle ère économique :

En plus des recommandations précédentes, pour stimuler l'économie mauritanienne, il est également essentiel d'embrasser l'ère numérique en intégrant l'économie du digital et de la blockchain et en séduisant les investisseurs en intelligence artificielle. Voici quelques mesures supplémentaires qui pourraient être prises :

1. Développer une stratégie nationale pour l'économie du digital : Le gouvernement mauritanien doit mettre en place une stratégie claire pour l'économie numérique, en encourageant la création de start-ups et en facilitant la mise en place de structures réglementaires pour les cryptomonnaies et les blockchains. Cette stratégie devrait inclure la formation de jeunes entrepreneurs et la mise en place de mesures d'incitation fiscale pour les entreprises innovantes. Pour développer une stratégie nationale pour l'économie du digital, la Mauritanie peut solliciter l'appui de plusieurs organismes internationaux. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale peuvent aider la Mauritanie à élaborer une stratégie nationale pour l'économie du digital. Le PNUD peut également offrir des formations pour les entrepreneurs et les start-ups dans le domaine du numérique.

2. Utiliser la blockchain pour améliorer la traçabilité des produits : La blockchain peut être utilisée pour améliorer la transparence et la traçabilité des produits, en particulier pour l'industrie minière et agroalimentaire. En utilisant la technologie de la blockchain, la Mauritanie peut assurer la traçabilité des produits et renforcer la confiance des consommateurs. Pour utiliser la blockchain afin d'améliorer la traçabilité des produits, la Mauritanie peut solliciter l'aide de la Banque africaine de développement (BAD) et du Programme des Nations unies pour le développement industriel (PNUD). Ces organismes peuvent aider la Mauritanie à mettre en place les infrastructures nécessaires pour utiliser la blockchain et à développer des partenariats avec les entreprises du secteur privé qui peuvent offrir des solutions en matière de traçabilité.

3. Séduire les investisseurs en intelligence artificielle : La Mauritanie doit travailler à séduire les investisseurs en intelligence artificielle. Le gouvernement doit faciliter la mise en place de structures réglementaires pour les entreprises travaillant dans le domaine de l'IA, en offrant des incitations fiscales et des garanties de protection pour les investissements. Pour séduire les investisseurs en intelligence artificielle, la Mauritanie peut solliciter l'aide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de la Banque mondiale. Ces organismes peuvent aider la Mauritanie à développer une stratégie nationale pour l'IA et à mettre en place des mesures d'incitation pour attirer les investissements étrangers.

4. Développer une stratégie nationale pour la transformation numérique : La Mauritanie doit développer une stratégie nationale pour la transformation numérique, en encourageant l'utilisation des technologies de pointe dans les entreprises et les administrations publiques. Cette stratégie doit inclure la mise en place de formations pour les employés et la modernisation des infrastructures numériques. Pour développer une stratégie nationale pour la transformation numérique, la Mauritanie peut solliciter l'appui de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Ces organismes peuvent offrir des financements et des conseils pour la mise en place de la stratégie nationale, ainsi que pour la modernisation des infrastructures numériques.

5. Renforcer la cybersécurité : Avec l'essor de l'économie numérique, il est essentiel de renforcer la cybersécurité pour protéger les entreprises et les consommateurs contre les cyberattaques. La Mauritanie doit renforcer sa législation sur la cybersécurité et mettre en place des mesures de prévention et de réponse aux cyberattaques. Pour renforcer la cybersécurité, la Mauritanie peut solliciter l'appui de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). Ces organismes peuvent aider la Mauritanie à renforcer sa législation sur la cybersécurité et à mettre en place des programmes de formation pour les employés et les administrateurs publics. L'OIF peut également offrir des formations en français pour renforcer la sécurité des systèmes d'information.

En somme, la Mauritanie doit saisir l'opportunité offerte par l'économie numérique et la blockchain pour stimuler sa croissance économique. En développant une stratégie nationale pour l'économie du digital, en utilisant la blockchain pour améliorer la traçabilité des produits, en séduisant les investisseurs en intelligence artificielle, en développant une stratégie nationale pour la transformation numérique et en renforçant la cybersécurité, la Mauritanie peut renforcer son économie et attirer les investisseurs étrangers. Mauritanie peut également solliciter différents organismes internationaux pour mettre en place sa stratégie nationale pour l'appui de l'économie du digital et pour la modernisation de ses infrastructures numériques. L'aide de ces organismes peut également aider la Mauritanie à renforcer sa cybersécurité et à séduire les investisseurs étrangers en intelligence artificielle.

❖ Le rôle de l’éducation nationale mauritanienne :

L'éducation nationale aura un rôle crucial dans la mise en place d'un plan de relance économique solide et fiable pour la Mauritanie, en particulier dans le domaine du numérique. En effet, pour réussir la transformation numérique du pays, il sera nécessaire de former une main- d'œuvre qualifiée capable de travailler dans les secteurs du numérique et de l'intelligence artificielle. L'éducation nationale devra ainsi adapter ses programmes de formation pour répondre aux besoins du marché du travail en matière de numérique et de technologie. Cela implique notamment de développer des programmes de formation professionnelle pour les jeunes, afin de leur offrir les compétences nécessaires pour travailler dans les domaines du numérique et de la technologie.

L'éducation nationale devra également encourager l'innovation et l'entrepreneuriat chez les jeunes, en mettant en place des programmes de formation pour les jeunes entrepreneurs. Ces programmes pourraient offrir des formations en gestion d'entreprise, en marketing et en vente, ainsi que des compétences en matière de technologie.

Enfin, l'éducation nationale pourra jouer un rôle important dans la sensibilisation de la population à l'importance de la transformation numérique et de la technologie pour l'avenir de la Mauritanie. En organisant des campagnes de sensibilisation, l'éducation nationale pourra aider à promouvoir une culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans le pays, en encourageant les Mauritanien·ne·s à explorer de nouvelles opportunités économiques offertes par le numérique et l'intelligence artificielle.

En résumé, l'éducation nationale aura un rôle essentiel dans la transformation numérique de la Mauritanie et devra adapter ses programmes de formation pour répondre aux besoins du marché du travail en matière de numérique et de technologie, encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes et sensibiliser la population à l'importance de la transformation numérique pour l'avenir du pays.

❖ Conclusion :

En conclusion, la Mauritanie dispose d'un fort potentiel pour se développer économiquement, mais elle doit faire face à de nombreux défis, notamment en matière d'infrastructures, d'échanges interrégionaux, de corruption et de contrefaçon des produits importés. Cependant, l'ouverture vers l'économie du digital, de la blockchain et de l'intelligence artificielle représente une opportunité pour le pays de se développer et de prospérer.

Pour y parvenir, la Mauritanie devra mettre en place un plan de relance économique solide et fiable, qui impliquera des mesures visant à renforcer les infrastructures du pays, à encourager les échanges interrégionaux, à lutter contre la corruption et la contrefaçon, et à attirer des investisseurs dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle.

Des partenariats avec des organismes internationaux tels que la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement et d'autres pourraient être sollicités pour bénéficier d'aides financières, de conseil et d'expertise technique. En outre, l'éducation nationale devra jouer un rôle essentiel dans la transformation numérique de la Mauritanie en formant une main-d'œuvre qualifiée et en encourageant l'entrepreneuriat chez les jeunes.

La Mauritanie a les atouts pour réussir sa transformation économique, mais elle doit faire preuve de volonté politique et d'engagement pour surmonter les défis qui se dressent devant elle et exploiter pleinement les opportunités offertes par la transformation numérique et technologique.

Cheikh Melainine Cheikh Bounena