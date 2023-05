Le parti Islah à la conquête de Kaédi

Le parti ISLAH (majorité présidentielle) accorde la plus haute importance à la vallée du fleuve, pour laquelle le Pr Moctar Abderahim Sakho a été désigné coordinateur de la campagne pour les élections législatives, régionales et municipales du 13 mai 2023.

Un intérêt particulièrement marqué pour la commune et toute la circonscription de Kaédi, dans laquelle « nous avons ouvert le bal de manière tonitruante en présentant nos candidats à nos supporters. J’ai eu le plaisir de goûter aux délices du tribunicien en étant le dernier à prendre la parole » à l’occasion de la soirée de lancement de la campagne électorale, annonce le Pr Sakho, qui figure également

sur la liste nationale de la formation, classée dans le courant islamiste réformateur. La tête de liste départementale d’ISLAH pour la députation à Kaédi est M. Cheibany Diagana, correspondant et vieille connaissance du Calame.

Yaya Maréga est candidat du parti à la présidence du Conseil Régional du Gorgol et Hapsatou Sow est dans les starting-blocks pour la conquête de la Mairie.

Quant à Mme Polel Wane, vice-présidente de la formation, elle occupe le deuxième rang sur la liste nationale des femmes. Cette configuration du personnel politique portant l’étendard d’Islah dénote clairement d’une volonté de conquête du terrain politique à Kaédi et au-delà dans toute la vallée du fleuve.