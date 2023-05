Le secrétaire général de l’Union pour la Démocratie et le progrès (UDP), M. N’Diaye Mohamed Abdoul est optimiste à l’entame de la campagne électorale pour les municipales, régionales et législatives à Kaédi. Désigné pour défendre les couleurs de son parti pour les législatives dans ce département central de la Wilaya du Gorgol, ce natif de Néré Walo (15 km de Kaedi), commune située dans l’ouest de la région appelé le Hirnagué Bossoya est professeur de Mathématiques de son état. Membre fondateur de l’UDP, il assure, depuis 2009, le poste de secrétaire général du parti. Une grosse marque de confiance. Dans sa conquête du fauteuil de député, il dispose de sérieux atouts.

D’abord celui de connaître ce territoire, ses différentes communautés et sensibilités. D’ailleurs avant le lancement de la campagne, il a passé près de 3 mois sur le terrain pour aller à la rencontre des populations des villes, villages, hameaux et campements. Un travail de terrain qui pourrait s’avérer payant, le 13 mai. Et partout où il est passé, les populations lui ont assuré leur soutien et promis de voter les listes UDP, le 13 mai. Il s'y ajoute ensuite que son parti, l’UDP est très bien implanté au Gorgol où il a présenté plusieurs listes candidates. "Avec l'assurance et l'engagement des électeurs, nous sommes optimistes" indique M. N'Daye. C’est certainement pour témoigner de l’importance qu’il accorde à cette région en général, et à Kaédi, en particulier que l’UDP a choisi de lancer sa campagne à partir de la capitale du Gorgol, le 28 avril dernier. Une imposante cérémonie présidée par la présidente Naha Mint Mouknass et M. Sangott Ousmane, vice-président du parti, aux côtés du maire Baradjii Kono, reconduit pour un 2e mandat. Ce dernier avait remporté, à la surprise générale, la mairie de Kaédi en 2018. Autre avantage du candidat de l’UDP, le vice-président du parti, Sangott Ousmane, fidèle ami de feu Hamadi Mouknass a été sénateur de kaédi et connaît parfaitement les forces et les faiblesses du microcosme politique local. Du coup, l'UDP y a toujours gardé une sympathie indéniable. Signalons que 18 listes candidates briguent les suffrages des électeurs de Kaédi, un éparpillement de voix qui pourrait conforter la position de l’UDP dont les candidats sont en pole position.