Tevragh Zeina: Soirée culturelle de soutien aux candidats du parti Insaf

M. Mohamed Lemine ould Selman, coordinateur de la campagne éléctorale du parti Insaf au niveau de Tevragh Zeina a supervisé une soirée culturelle organisée par l'association Ewviya El Watan et les retraités de la douane le dimanche soir (30 avril). Cette soirée, riche en couleurs a eu lieu au siège de campagne de ladite association non loin du siége du parti sur l'axe Nouadhibou. Le coordinateur et certains membres de son staff, qui ont fait le déplacement pour assister à cette importante activité, ont été accueillis par les responsables de l'association sous les applaudissement d'une nombreuse foule. Des portaits géants du président Mohamed ould Cheikh El Ghazwani ainsi que ceux des candidats du parti au niveau local, régional et national ornaient les tentes. Plusieurs slogans relatant les réalisations du président étaient également visibles un peu partout. La délégation a été accueillie à son arrivée par les responsables de l'association ainsi que par plusieurs autres éminentes personnalités. La soirée, animée par un groupe musical, a débuté vers 23 heures par une lecture de versets du Saint Coran. Le premier à prendre la parole a été le responsable de la section locale du parti Insaf Moussa ould Souvi. Après avoir souhaité la bienvenue à tout le monde et remercié le staff de campagne d'avoir fait le déplacement, il a exhorté l'assistance à voter massivement pour les six listes du parti. Le candidat à la deputation au niveau régional a, lui aussi, pris la parole pour demander à tout le monde d'être bien au rendez-vous le jour du vote afin de permettre la réussite des liste candidates du parti présidentiel. Le candidat et actuel maire de Tevragh Zeina, Taleb Ould Mahjoub, a lui aussi mis l'accent sur ses réalisations et demandé aux électeurs de ne pas manquer à l'appel du devoir pour faire le bon choix. Le coordinateur de la campagne, Mohamed Lemine ould Selman a, au cours de son discours, commencé par remercier et félicité les retraités de la douane pour la mobilisation et l'enorme travail accompli pour soutenir les candidats du parti Insaf. Il s'est ensuite félicité du fait qu'il n'y a pas de mécontents à Tevragh Zeina. "Tous les militants sont venus affirmer leur disponibilité à servir les interrêts du parti et voter pour tous ses candidats", a- t-il ajouté. Il a par la suite mis l'accent sur l'importance de faire face au défi électoral. Il s'est félicité aussi des efforts collectifs menés par les différents acteurs au niveau de Tevragh Zeina. Avant de clore par exhorter à plus d'activités de sensibilisation et de travail de terrain qui sont les seuls outils selon lui capables de permettre la réussite des candidats du parti. Par la suite, plusieurs orateurs dont certain candidats se son succédé pour mettre l'accent sur l'importance de la sensibilisation sur les opérations de vote pour toutes les listes du parti sans distinction.