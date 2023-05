Zouérate : Biram dénonce l’acharnement du pouvoir et lui promet une défaite cuisante

La tête de liste mixte Biram Dah Abeïd a mis en exergue, dimanche soir, lors d’un meeting populaire à Zouérate, troisième étape de son périple électoral, l’acharnement du pouvoir contre la coalition du pôle de l’alternance avec Tawassoul. ’’Cet acharnement résulte des difficultés du parti au pouvoir qui souhaite, dit-il, n’avoir en face de lui que des partis non menaçants’’. Biram a profité de la tribune pour ‘’réfuter les rumeurs propagées par les services de renseignements que les partis et groupuscules haratines et négroafricaines utilisent en pensant pouvoir reléguer le parti radical pour une Action globale (RAG) au second plan. Mais aussi une aubaine pour eux dans leur compétition personnelle. Une confrontation qui n’a rien de politique. D’autant que le RAG est le parti anti-système le plus fort’’, a-t-il martelé. Cette tentative de diabolisation du système visait, affirme-t-il, à vouloir émousser ou ternir l’image de marque de IRA et de son président Biram avant les échéances électorales prochaines utilisant la propagande que ce dernier a rejoint le camp présidentiel utilisant certains mots lors des échanges que nous avons eus avec Ghazouani au cours de l’apaisement ‘’.

Poursuivant, il a indiqué que ‘’ cette inimitié viscérale à cause de notre capacité à s’organiser , à mobiliser, à voter, à faire voter s’est cristallisée contre nous. C’est pourquoi les partis politiques négro-mauritaniens anti-système ont préféré rejoindre le camp du pouvoir que notre camp. Le minimum mortel, c’est d’être neutre. Malheureusement, ces partis n’ont pas pu s’astreindre à la neutralité’’, a-t-il constaté. ‘’En Mauritanie, il n’ y a pas d’autres alternatives. Il n’y a que deux forces : le courant IRA/RAG et le pouvoir, il n’y a pas d’autres solutions. C’est le choix du peuple’’.

Le député sortant a renouvelé ses vœux à ce que ces élections se déroulent dans l’unité. Malheureusement, les partis négro-mauritaniens et haratines en ont décidé autrement poursuivant leur stratégie de diabolisation qui ne mènera à rien. ça va les affaiblir et ca ne va nous mettre en difficulté’’, a-t-il signalé. Enfin, Biram a promis aux populations de Zouerate la victoire de la coalition pôle de l’alternance et de son partenaire Tawassoul, au cours de ces élections générales et une cuisante défaite du parti au pouvoir dans les différentes localités. Il a appelé les électeurs à s’investir durant ces élections en prélude à la présidentielle de 2024.

A Zouérate, le pôle de l’alternance est en coalition avec Tawassoul pour les législatives, municipales et régionales.

Auparavant, les différents candidats et les membres de la délégation se sont relayés pour appeler les électeurs à voter massivement en leur faveur promettant un règlement définitif de leurs problèmes.