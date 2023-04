Le DG de la SAFA appelle à "jouer franc et collectif"

Quelques heures après le démarrage de la campagne électorale au niveau du département de M’Bagne, M. Hamza Thiam leader politique et par ailleurs DG de la Société arabe du fer et de l’acier (SAFA, une filiale de la SNIM) a lancé un appel, dans un post sur la plateforme des cadres de M’Bagne, à l’ensemble des acteurs politiques du parti INSAF de M’Bagne, pour jouer franc jeu et surtout collectif afin d’assurer au parti, la victoire de ses listes dans les quatre communes lors du scrutin du 13 mai. En effet, tous avaient pris l’engagement de réussir ce challenge devant le parti et le gouvernement, il y a 3 mois. Engagé sur le terrain pour battre campagne auprès des candidats de son parti, H. Thiam rafraîchit les mémoires des uns et des autres : « nous avions réussi à rallier plusieurs partis de la majorité et de l’opposition au parti INSAF en décembre dernier et cela devrait se traduire par une victoire sans équivoque lors de la prochaine élection, nous avons le devoir d’honorer cet engagement, il y va de notre crédibilité et de notre engagement. » Par cette sortie, le Dg de la SAFA met les uns et les autres devant leurs responsabilités. « Aussi, notre souci est de sortir le département du sous-développement, mettre en veilleuse nos petits égos et aller vers les citoyens pour les convaincre à voter pour nos listes, c'est cela qui vaille.» Hamza Thiam a ensuite abordé le contenu du programme électoral qui doit faire l’objet d’un débat franc et constructif entre les candidats et toutes les personnes ressources du département. « La victoire est certes primordiale mais la mise en œuvre du programme de développement du département nous préoccupe à plus d’un titre, le département dispose d’un potentiel important mais, il reste l’un des plus pauvres et des plus oubliés de la République », déplore Thiam qui invite à faire changer cette situation, indiquant que dans ce cadre, un important plaidoyer a été mené depuis des mois, ‘’il sera évalué et poursuivi après les élections, promet-il. Nous reviendrons sur les 13 priorités consignées dans le programme électoral des candidats du département.’’