Akjoujt : Biram fustige les multinationales et leurs partenaires mauritaniens

A Akjoujt, deuxième étape de son périple électoral, la tête de liste mixte du pôle de l’alternance, M .Biram Dah Abeid a dénoncé, samedi 29 avril, la collusion entre les multinationales présentes dans la capitale de l’Inchiri et les hommes d’affaires. ‘’En réalité, ces hommes d’affaires qui dominent le patronat ne sont, selon Biram, que des arnaqueurs utilisant leur influence et le système mafieux offrant aux pontes du système les subterfuges à travers l’adoption des accords avantageux pour eux-mêmes et des multinationales affairistes. Et ce, au détriment du peuple et de l’Etat avec le pillage des richesses minières, en plus de l’exploitation de la force du travail et des travailleurs avec la MCM qui s’enrichit et enrichit ses partenaires mauritaniens’’. Biram a fustigé l’exploitation forcenée des travailleurs ne disposant d’aucun droit et cantonnés sous le régime d’un esclavage moderne des hommes d’affaires.

Le chef de file du pôle de l’alternance a appelé les populations à voter massivement contre le pouvoir pour s’affranchir de cette gouvernance gabegiste , de ce déni de droit des travailleurs, de ce déni de la survie. Il a appelé les populations qui moisissent à croire au changement. Pour lui, le pôle de l’alternance est le seul capable de battre le pouvoir. ’’Votre intérêt réside dans le changement et l’alternance. Pour qu’il y ait alternance, il faudrait que vous vous alignez sur le courant seul, aux yeux de Biram, capable d’impulser le changement à savoir le courant IRA-RAG-Sawab’’.

Auparavant, le candidat à la mairie, Hamoud ould Mane et sa colistière Mme Haby Kébé ont brossé la difficile situation que vivent les populations d’Akjoujt marquée par les délestages et les coupures d’eau. Quant au candidat à la députation Abdellahi Ould Yarg, il a invité les populations à voter utilement et à refuser tout achat de conscience. D’autres intervenants notamment Moulay Ould ElHassen, tête de liste des jeunes, Mme Mariem Cheikh, tête de liste des femmes et Ely ould Seck candidat au conseil régional de l'Inchiri ont pris la parole au cours de ce meeting.