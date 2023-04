Rosso : ‘’ le pôle de l’alternance  représente une dynamique foudroyante pour le pouvoir’’, assure Biram

Le chef de file du pôle de l’alternance, Biram Dah Abeïd a déclaré, à Rosso, lors d’un meeting vendredi soir que la confrontation entre le courant IRA/RAG ayant pour façade légale le parti Sawab et le système tribalo-affairiste augure d’une défaite certaine du pouvoir, lors des prochaines élections. BDA a estimé que le fonds de pensée du pôle de l’alternance représente une dynamique certaine et foudroyante pour le pouvoir. De l’avis du leader abolitionniste, ces futures élections augurent d’une bataille mortelle entre le pôle qu’il dirige et le système, au cours de la prochaine présidentielle de 2024.

Biram a affirmé que le pouvoir a ressuscité des vieilles recettes du système de domination en investissant tous les tribalo-affairistes, les féodaux, gabegistes, obscurantistes et tortionnaires. ’’Mais, la réponse est venue du courant IRA-RAG-Sawab qui a présenté des candidats propres, jeunes, modernistes, des esclaves libérés et des orphelins qui sont assurés d'entrer au parlement’’, selon lui.Le député sortant a promis de libérer les habitants de Rosso ‘’de la vassalité imposée depuis des décennies par la mafia politique locale, de l’expropriation de leurs terres agricoles’’.

Auparavant, les candidats à la députation (Dam Fall, Hassen Ould Taleb), à la mairie (Moussa Keïta) et au conseil régional (Haimouda ould Magha) et d’autres intervenants ont fustigé la situation catastrophique qui prévaut à Rosso et esquissé des solutions avant d’ inviter les électeurs à voter pour le changement.

Avant le Méga meeting de Rosso, Biram s'est rendu à Tiguint et Nasra 2 où il a présidé des rassemblements avec les candidats et sympathisants de son pôle.

Plusieurs orateurs ont pris la parole incitant les électeurs à voter en leur faveur.

Rappelons que c'est à la foire nationale de Nouakchott que le chef de file de la coalition de l'alternance, Biram Dah Abeid a procédé au lancement de la campagne électorale.