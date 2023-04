Rabat, capitale du Maroc a accueilli ce samedi 29 avril la réunion annuelle des institutions financières arabes, à savoir le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social, le Fonds Monétaire Arabe, la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique, l'Autorité Arabe pour l'Investissement et le Développement Agricoles et l’Institution Arabe pour la Garantie des Investissements.

Les interventions des Gouverneurs se sont généralement caractérisées par des critiques des performances de ces institutions, en raison des pertes enregistrées par certaines d'entre elles.

La seule exception à cette règle a été la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique, dirigée par le mauritanien, le docteur Sidi Ould Tah, qui a été félicité. Le représentant de la plus grande puissance économique arabe à cette réunion a déclaré que les opérations de la Banque au cours des trois dernières années ont pu dépasser le chiffre cumulé atteint par toutes ses opérations financières depuis sa création en 1973 et que les projets de la Banque connaissant des difficultés représentent moins de 1% de tous les projets, ce qui constitue une diminution difficile à atteindre dans un environnement comme celui des pays africains. Et d’ajouter que le poste de crédit de la Banque a su devenir le deuxième poste de crédit le plus solide d’une institution financière sur le continent africain après la Banque Africaine de Développement.

On peut dire en toute sincérité que Dr. Sidi Ould Tah honore aujourd'hui la Mauritanie en général et constitue la fierté des compétences et des expériences mauritaniennes en particulier. Il doit représenter pour nous tous un motif d’orgueil.