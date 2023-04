Kaédi : la précampagne électorale fait rage

48 heures avant l’échéance fixée pour le lancement de la campagne des élections législatives, régionales et municipales du 13 mai 2023, la ville de Kaédi baigne déjà dans l’ambiance d’une véritable compétition.

C’est dans cet esprit qu’Aliou Samba NDiaye, notable de la ville, PDG des « Etablissement Agro-Industriels Riz de Kaédi » opérant dans la filière du décorticage, a organisé un méga rassemblement à son domicile de Touldé, mercredi après-midi.

Une rencontre dont l’objectif est de mobiliser la base pour soutenir les candidats d’INSAF, principal parti de la majorité, en vue d’une victoire éclatante au soir 13 mai 2023.

Les candidats de cette formation à Kaédi sont Sow Moussa Demba dit Tchombé, Waiga Abdoulaye et Teta (pour la députation), Ba Amadou Abou, pour le Conseil Régional du Gorgol et NDiaye Demba Samba (mairie de Kaédi).

Un échauffement réussi qui a pris les allures d’une véritable démonstration de force de la part des partisans du président Mohamed Cheikh El Ghazouani.