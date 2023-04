Lettre ouverte aux rossossois

Chers Rossossois, Rossossoises.

C'est votre fils Amet Rokhaya FALL qui s'adresse à vous.

Je tiens d’abord à rendre grâce à Dieu Tout Puissant pour nous avoir permis de vivre pleinement le mois de Ramadan, ce mois de partage et de dévotion. J'implore le Seigneur pour qu'Il accepte notre jeûne, exhausse nos prières, accepte nos bonnes actions et nous gratifie d'un lendemain meilleur.

Chers Rossossois, Rossoissoises,

je veux partager avec vous, le fruit de ma réflexion. Avec sincérité et intégrité.

Je me suis engagé avec le parti de la majorité présidentielle INSAF, pour l'intérêt général, pour Rosso et les Rossossois.

Investi comme candidat à la députation, ce qui me conduit à privilégier ce qui nous rassemble.

Je porte une volonté d'addition des gens raisonnables et à s’unir pour réformer Rosso au service de chacun de ses habitants. Ce qui m'éloigne des clans, des écuries et des égos autocentrés, des combines d'arrière-boutique.

Je m'investis pour apporter mon aide et pour sauver notre Rosso. Pour apporter une assistance aux Rossossois.

Pour l'égalité des chances, y compris ceux qui viennent des zones rurales.

Je suis né ici à Garack. J'aime cette terre qui m'a vu grandir et devenir ce que je suis aujourd'hui. Pour rien au monde, je n'abandonnerai mes racines.

Je veux défendre nos valeurs Rossossoises, de diom et de fouleu, de don de soi, de fraternité, de partage et de respect de l'autre.

Je veux que nous, fils et filles de cette belle ville historique en prenons conscience. Incarnons la fraternité, ne serait-ce qu'entre nous.

Soyons lucides, Rossossois, pour comprendre les enjeux et nous rapprocher de l'essentiel.

Ne soyons pas primaires et calculateurs.

Soyons vrais et courageux.

Ouvrons nos cœurs chers Rossossois.

Je suis resté proche de ma ville sans jamais la quitter. Notre chère Rosso que j'aime plus que jamais, je ne veux pas la regarder se déchirer au lieu de s'unir. Je ne veux pas la voir douter au lieu d'avancer.

Rossossois, Rossossoises,

soyons sereins. Vous aurez et vous le méritez plus l'attention des pouvoirs publics sans que cela passe par la défiance.

Rosso a peur de l'avenir, je connais ses peurs et je l'entends. Apportons ensemble des solutions et ne nous contentons pas de critiquer.

Au discours d'une certaine opposition, répondons par la foi, le désir et la passion d'agir.

L'honneur, au nom duquel on défend notre ville, est une valeur qui transcende.

L'honneur, ce n'est pas de bloquer à tout prix mais d'avancer autant qu'on peut et d'entraîner avec soi.

Je veux qu'ensemble nous ouvrons les yeux sur ces réalités.

Je veux que la jeunesse comprenne que nous voulons agir pour lui rendre possible l'impossible.

Je veux que vous refusiez d'être utilisés, instrumentalisés, mais que vous deveniez la génération de l'espérance.

Nous sommes en 2023. Les gens ne votent plus pour untel parce qu'au nom d'une idéologie, d'une appartenance politique d'une opposition qui veut bloquer systématiquement tout ce que fait celui qui est aux manettes.

Les gens votent pour ceux qui ont des ambitions et travaillent pour eux. Qui acceptent d'aller dans le même sens si c'est l'intérêt général.

L'éducation pour tous est une priorité pour moi.

Chers Rossossois et Rossossoises,

je vous le dis. J'ai choisis d'être candidat pour construire et bâtir Rosso. Donc au soir du 13 mai 2023, si vous votez pour moi et notre parti INSAF, vous elirez (Inchallah) un représentant constructif et bâtisseur.

Un député à vos côtés pour des interventions pertinentes dans l'hémicycle.

Je créerais des permanences à Rosso ville et dans certains villages par mes propres moyens.

Je serai un député pour résoudre les problèmes collectifs et des situations individuelles.

Rossossois, Rossossoises,

Ayons foi aux changements qui s'annoncent. La disruption aura lieu, pour rompe avec le conformisme, pour additionner au lieu de diviser. Pour développer Rosso.

Entre la crédulité et la défiance il y a place pour l'espérance.

Alors, Rosso,

Retroussez les manches!

Mobilisez cette énergie positive qui est en vous!

Pour que vive Rosso!

Amet FALL

Candidat à la députation du parti INSAF à Rosso