Député pour l'Europe : pourquoi il ne faut voter que pour Bocar Oumar Ba

Le relatif assouplissement des conditions de l'enrôlement ne saurait occulter l'importance des difficultés que nos compatriotes continuent de rencontrer pour se faire recenser, recenser des enfants nés ici, renouveler un passeport ou encore accéder à un tout papier d'état civil délivré par l'ambassade pour certains étudiants qui n'ont pas de bras longs.

Sur chacun de ces problèmes, comme sur d'autres, le programme de Bocar Oumar Ba est porteur d'éléments de réponses pertinents. Nous, marginalisés - exclus du jeu politique et des centres de décisions, nous opprimés contraints à l'exil, devrions tous nous reconnaître dans sa ligne programmatique. Sa candidature épouse parfaitement les contours du combat pour le vivre-ensemble et plus largement pour la résolution de la question nationale et sociale.

Son prochain meeting de campagne qui aura lieu, cette fois, à Mantes-la-Jolie (région parisienne) à l'Agora, 254, boulevard du Maréchal Juin, samedi 29 avril à de 13 heures à 20 heures, sera l'occasion d'échanges fructueux avec le candidat.

En Europe, si nous portons notre choix sur le ticket Bocar Oumar Ba et Djeinaba Kamara, notre diaspora se donne les moyens d'une représentation anti-système, intelligente, aguerrie et politique qui se battra à l'assemblée nationale de manière effective pour trouver des solutions politiques aux problèmes d'exclusion systémique vécus au quotidien en terres étrangères du fait des autorités de notre pays.

Avec Djeinaba et Bocar, notre citoyenneté mauritanienne sera restaurée. Elle redeviendra pleine et entière. Le moment est venu. Alors, dans le secret de l'isoloir, votre main ne doit pas trembler. Elle doit être ferme pour élire le député Bocar Oumar Ba qui n'a jamais faibli. Un plébiscite, pourquoi pas !

Ciré Ba et Boubacar Diagana – Paris, le 23/04/2023