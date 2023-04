STOP SIDA organise deux ateliers de promotion de la DMPA-SC

L’Organisation Stop Sida en partenariat avec l’Organisation internationale Jhpiego vient d’organiser deux ateliers ciblant les leaders religieux, les élus locaux, les Organisations à base communautaire et des associations des jeunes en vue d’un engagement favorable et effectif pour la promotion des méthodes contraceptives et sur l’importance de l’accessibilité aux services de PF en particulier le DMPA-SC, pour les cibles qui le désirent.

Ces deux regroupements ont permis de plaider pour un engagement favorable des jeunes adolescents et adolescentes d’une part et un autre groupe de leadeur religieux et communautaires très influent, d’autre part.

Durant ces ateliers les participants ont bénéficié de conférences et d’échanges de professionnels de la sante avec l’audience sur l’effet positifs de l’espacement des naissances dans la réduction de la mortalité Maternelle et néonatale.

Jhpiego est une organisation internationale, elle établit des partenariats mondiaux et locaux pour améliorer la qualité des services de santé pour les femmes et les familles dans plusieurs Pays. C’est un leader mondial dans la création d’approches novatrices et efficaces pour le développement des ressources humaines pour la santé.