La mairie de Toujounine ouvre un espace culturel municipal et récompense les lauréats de la récitation du Saint Coran

La mairie de la commune de Toujounine a clôturé, la veille de la fête d’Id el Fitr, la deuxième édition du concours de récitation du Sait Coran et de la tradition du Saint Prophète, (PSL), organisée au profit de différentes Mahadras de cette commune. Cette cérémonie fut l’occasion, d’une part, de remettre des prix aux lauréats du concours, et d’autre part, d’inaugurer l’espace culturel municipal dédié aux jeunes de la commune. Ce fut l’occasion pour le maire de la commune Dr. Mohamed Lemine Chouaibou de féliciter les lauréats pour leur maîtrise du Saint Coran et de la Suna du Prophète ; il les encouragés à persévérer dans la quête du savoir pour le diffuser et le vulgariser dans leur pays au profit de leurs concitoyens. Le maire a ensuite saisi l’occasion pour encourager les jeunes de sa commune à profiter des opportunités que leur offre le nouvel espace culturel municipal pour s’épanouir à tous les niveaux. Cette réalisation se trouve dans les anciens locaux de la moughataa, réhabilités et équipés à cet effet. Pour Ould Chouaibou, l’objectif est de permettre aux jeunes de la commune de se retrouver, de se connaître, de partager leurs expériences respectives et surtout de développer la culture du civisme, du respect de l’autre et celui de la citoyenneté.

Le concours a été préparé par une commission technique de sélection mise en place de concert avec des cheikhs des Mahadras, les Uléma et quelques responsables à la mairie ; les inscriptions ont été ouvertes au début du mois béni du Ramadan et le test au cours de ses 15 derniers jours.

Les lauréats étaient répartis en 3 niveaux : récitation du Saint Coran en entier, moitié et le quart, d’une part et la maitrise de la vie du Prophète (Sira), d’autre part. A l’arrivée, 13 prix ont été décernés aux lauréats de quelques Mahadras pour des montants allant de 200 à 50 mille anciennes Ouguiyas. Des sommes qui permettent à certains de régler quelques soucis liés à la célébration de la fête d’Id Fitr.

La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur de cabinet et du conseiller du Wali de Nouakchott Nord, du Hakem de Toujounine, du maire d’Arafat, Hassan Mohamed, des anciens maires de la commune, des imams, enseignants des Mahadras et les représentants de la société civile.