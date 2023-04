ConnectPME, une FINTECH locale en pleine expansion régionale, et Invest in Africa Mauritanie (IIA), une initiative à but non lucratif axée sur la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) africaines, ont signé un accord de partenariat pour étendre et faciliter l’accès au financement pour les entrepreneurs et les PMEs en Mauritanie.

Ce partenariat illustre l’accord entre IIA Mauritanie et la plateforme innovante ConnectPME, pour soutenir les entrepreneurs et les accompagner afin d’accéder aux financements, aux renforcements de capacité et pour les connecter aux opportunités adéquates.

Ce partenariat ambitionne d’éliminer quelques obstacles majeurs qui entravent l’inclusion financière des petites et moyennes entreprises en Mauritanie grâce à des outils innovants notamment la digitalisation de tout le processus de demande de financement, l’inscription digitale (KYC), un scoring alternatif pour évaluer les risques.

ConnectPME est en mesure d’accélérer et optimiser à la fois le processus de recherche de financement ainsi que la prise de décision des partenaires financiers et les partenaires de mise en œuvre des programmes de développement et investissement privé.

Invest in Africa Mauritanie et ConnectPME ont tous deux fait leurs preuves en matière d’activités réussies en Afrique de l’Ouest.

L’amélioration de l’accès au financement inclusif permettra de répondre à une série de contraintes commerciales auxquelles les PMEs sont actuellement confrontées. Comme l’absence des plans d’affaires structurés et les difficultés d’accès aux marchés de prêts nationaux et internationaux. Ce partenariat permettra également aux PMEs de recevoir des conseils en matière de financement et de formation pour accroître leur potentiel commercial.

Commentant l’accord de partenariat, Ahmed Youssouf, Fondateur et Directeur de ConnectPME, a exprimé sa joie et sa motivation à collaborer avec IIA : « ConnectPME est ravi de ce partenariat. Nous sommes heureux d’apporter notre soutien et nos services innovants pour promouvoir la finance inclusive et le développement des entreprises Mauritaniennes. »

Bocar-Alpha Ba, directeur d’IIA en Mauritanie, a déclaré : « Il s’agit d’une période cruciale de développement économique pour la Mauritanie et les PMEs doivent avoir la possibilité de se développer. Les engagements de ConnectPME pour faciliter l’accès des PMEs à un financement inclusif est exactement le type de nouvelle approche dont notre marché local a besoin. Nous sommes alignés dans notre volonté d’aller de l’avant, ce partenariat audacieux en est l’illustration pour aider les entreprises locales à prospérer. »

Notre collaboration est parfaitement en phase avec les ambitions du Gouvernement Mauritanien et les agences publics (APIM, etc.) qui soutiennent le secteur privé et stimulent le développement des entreprises locales. Grâce à un meilleur accès aux compétences, aux marchés et aux financements, Invest in Africa soutient les champions mauritaniens et promeut l’économie locale.