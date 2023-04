Interdiction de financement : la coalition de l’alternance se prépare à la bataille électorale

Monsieur Biram Dah Abeïd a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue mardi dernier (18 avril), que les autorités ont interdit de manière formelle aux hommes d’affaires de soutenir les candidatures parrainées par lui, étayant son propos par les déclarations que le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation (MIDEC) auraient tenues dans ce sens. La tête de liste de la coalition de l’alternance a affirmé qu’il n’y a pas de financement.’’ ‘’Si ce n’était pas un manque de ressources, nous allIions déposer des listes dans l’ensemble des circonscriptions électorales du pays’’,a-t-il révélé. Par rapport aux sollicitations des partis politiques formulées lors de leurs rencontres avec le ministre de l’Intérieur, Biram ne se fait pas trop d’illusions estimant que sa coalition en sera privée. Les représentants des formations politiques poursuivent les négociations visant à ramener à 50 .000 MRU (contre 30.000 MRU décidé par le MID)le montant alloué à chaque liste municipale.

Biram Dah Abeïd a indiqué que seule la coalition de l’alternance a pu déposer 142 listes en y intégrant les enfants des martyrs d’inal peut tenir tête à Ould Meguett et aux velléités de Ould Ghazouani de le propulser à la présidence de l’Assemblée nationale.

Revendiquant le statut de première force de l’opposition, Biram Dah Abeïd a souligné que sa coalition va ‘’rendre vivace la flamme de la résistance et de la mémoire des années de braise et de l’esclavage avec les entrées prochaines des orphelins des militaires exécutés sommairement et les esclaves libérés à travers les candidatures d’Ibrahima Ba, de Mamy Bass et de Haby’’.

‘’Nous sommes engagés avec le parti Sawab pour représenter toutes les communautés opprimées du peuple mauritanien. La diversification de nos candidatures constitue notre marque. Nos listes reflètent la fidélité à nos engagements vis-à-vis des opprimés, des communautés délaissées, des enfants des martyrs, les esclaves libérés. Ils vont porter haut la voix des causes qu’ils défendent eux-mêmes dans les conseils régionaux, les municipalités et au parlement. Nous allons accentuer la pression sur le gouvernement mauritanien qui refuse de donner le coup de grâce à ces questions en usant de louvoiements et de vernissage. Nous nous sommes déployés de manière cohérente. Nous allons franchir les obstacles. Notre longévité est à l’image des causes que nous soutenons’’, a fait remarquer BDA.

‘’On se prépare pour la bataille électorale qui sera sans merci. Nous allons vendre chèrement notre peau’’, a conclu l’ancien candidat à la présidentielle de 2019 sous les vivats de ses sympathisants.