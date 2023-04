NDiago: Yali N’Diaye à la conquête de la mairie 

Monsieur Yali N’Diaye va à la conquête de la commune de NDiago. Portant l’espoir de la jeunesse et des femmes, le candidat de la coalition de l’alternance (RAG/Sawab), Yali N’Diaye entend ravir le fauteuil à son principal challenger et mettre sur pied un ambitieux programme. Il s’investit depuis des années au profit des populations consentant de nombreux sacrifices. Conseiller municipal durant l’exercice écoulé, Yali très proche des populations, entend valoriser les énormes opportunités de développement (port multifonctionnel de N’Diago, exploitation de gaz…) en établissant une fois élu des partenariats. Monsieur Yali N’Diaye fonde beaucoup d’ambitions pour N’Diago qui ne profite pas, indique-t-il, des nombreuses ressources. ’’Les populations souffrent de tout notamment du manque d’eau. Nous sommes déterminés à changer la vie des populations et à les sortir des difficultés de tous ordres et à permettre un développement harmonieux’’, dit-il. Monsieur Yali N’Diaye sollicite de nouveau les suffrages des électeurs afin de lui permettre de mettre en œuvre le vaste programme dénué de tout folklore qu’il ambitionne pour la commune. Le candidat de la coalition de l’alternance et son équipe, forts de leur expérience, projettent de valoriser des projets innovants dans le domaine de l’élevage, de la pisciculture et du maraîchage et renforcer le secteur de la pêche, jusque là principale source de revenu des populations de N’Diago.’’Nous disposons des techniques de développement pour aider les populations à s’en sortir si elles nous aident à conquérir la municipalité. Les opportunités sont réelles mais le manque de volonté et d’ambitions de nos adversaires ont freiné le décollage’’, selon lui.

Candidat en 2018 , Yali se rappelle de nombreuses fraudes qui ont porté un rude coup à son ascension à la mairie notamment les bourrages des urnes et l’augmentation exponentielle des inscriptions à Abden, dans le fief de son adversaire Bodjel Ould Houmeïd. De 200, le nombre d’inscrits avait atteint 800. Les votes multiples et des mineurs ont altéré la transparence du scrutin. Les nombreuses protestations de ses représentants se sont soldées, se souvient-il, par des expulsions. Il interpelle la CENI à veiller à la transparence du scrutin à travers une sécurisation des votes. ’’Nous appelons de nos vœux à la tenue d’élections libres et transparentes’’, lance le candidat de la coalition de l’alternance qui dit incarner l’espoir des populations de N’Diago.