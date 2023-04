CCIAM : un décret fixant le mode de fonctionnement

La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM) devrait pouvoir jouer davantage son rôle d’interface entre les pouvoirs publics et le secteur privé, grâce à un nouveau projet de décret adopté au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement en date du mercredi 18 avril 2023.

Ce texte « a pour objet de fixer les règles d’organisation, de gestion et de fonctionnement de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie et de lui conférer tous les moyens nécessaires pour lui assurer la réussite des missions qui lui sont assignées ».

Ce décret intervient quelques semaines après l’élection de Cheikh El Avia ould Mohamed Khouna, ancien premier Ministre sous le régime de Maaouya ould Sid’Ahmed Taya, à la tête de l’institution.